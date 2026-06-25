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Cháy dữ dội mái tum khu nhà tập thể trên phố Đội Cấn, Hà Nội

Thứ Năm, 10:36, 25/06/2026
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VOV.VN - Vào khoảng 9h30 phút sáng 25/6, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại khu vực mái tum của quán bún chả và quán cơm bình dân nằm trên tầng 2 khu nhà tập thể số 195 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo thông tin từ người dân có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực mái tum rồi nhanh chóng lan rộng. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ nhiều tuyến phố lân cận, khiến nhiều người dân và tiểu thương xung quanh không khỏi lo lắng.

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Nơi xảy ra vụ cháy

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán, đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế ngọn lửa nhưng không thành công do đám cháy phát triển nhanh. Nhiều hộ dân sinh sống trong khu tập thể và khách hàng tại các cơ sở kinh doanh gần đó đã khẩn trương di chuyển ra khu vực an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng các đơn vị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng tới hiện trường triển khai công tác dập lửa.

 

Do khu vực xảy ra cháy nằm trong khu dân cư đông đúc, có nhiều nhà ở liền kề nên lực lượng chức năng đã nhanh chóng thiết lập khu vực an toàn, tổ chức phân luồng giao thông và ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các công trình lân cận.

Sau khoảng 30 phút nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 10h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không để cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Theo ghi nhận ban đầu, vụ hỏa hoạn gây thiệt hại một phần tài sản tại khu vực mái tum và các vật dụng liên quan đến hoạt động kinh doanh của hai quán ăn. Rất may không ghi nhận thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành thống kê thiệt hại và rà soát hiện trường nhằm bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống trong khu vực.

Vụ việc một lần nữa cho thấy cháy nổ luôn tiềm ẩn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà tập thể cũ, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài. Các chuyên gia khuyến cáo chủ cơ sở kinh doanh cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sử dụng gas, đồng thời trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

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Thông tin chính thức về vụ cháy ở Urenco 9

VOV.VN - Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 14h21 ngày 17/6/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà kho của Công ty Cổ phần Công nghiệp 9 - Urenco 9 (Phú Minh), thuộc Tổ dân phố Phú Minh, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội.

Văn Ngân/VOV.VN
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