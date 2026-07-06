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Cháy kho phế liệu sát chung cư ở Nghệ An, hàng trăm người hoảng loạn

Thứ Hai, 15:13, 06/07/2026
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VOV.VN - Kho chứa phế liệu nằm sát khu chung cư Tràng An tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An bất ngờ bốc cháy vào đầu giờ chiều 6/7, tạo cột khói đen cao hàng chục mét, khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, khoảng 13h30 ngày 6/7, người dân phát hiện khói đen bốc lên từ một kho chứa phế liệu của hộ dân nằm sát tòa nhà chung cư Tràng An 2, khối Vinh Tân 5, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát.

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Lực lượng Cảnh sát PCCC và người dân nỗ lực dập tắt đám cháy, (Ảnh: Bá Thăng).

Do thời điểm xảy ra cháy có gió lớn, khói đen cùng mùi khét từ đám cháy nhanh chóng bao trùm khu vực, phủ kín gần như toàn bộ tòa chung cư Tràng An 1 và cả một vùng, khiến hàng trăm cư dân sinh sống tại đây lo sợ, hoảng loạn, nhiều người cùng phương tiện phải di chuyển ra khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.

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Khói đen bao trùm tòa nhà chung cư Tràng An 2.
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Người dân rời khỏi chung cư khi phát hiện cháy kho phế liệu. (Ảnh: Bá Thăng).

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã điều một xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cùng người dân tiến hành công tác dập lửa.

Đến khoảng 14h, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Video hiện trường vụ cháy.
Bá Thăng/VOV.VN
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