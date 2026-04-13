Cháy khu nhà trọ ở Thái Nguyên

Thứ Hai, 19:59, 13/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời khống chế một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà trọ gồm 10 phòng trên địa bàn phường Phan Đình Phùng.

Khoảng 14h ngày 13/4, đám cháy bùng phát tại khu nhà trọ thuộc tổ 54, phường Phan Đình Phùng. Cột khói bốc cao khiến nhiều người dân xung quanh lo lắng, nhanh chóng di chuyển tài sản và báo cơ quan chức năng.

chay khu nha tro o thai nguyen hinh anh 1
Cột khói bốc cao khiến người dân lo lắng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, triển khai các biện pháp chữa cháy và cứu hộ. Sau gần 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hại một số tài sản. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo về nguy cơ cháy nổ tại các khu nhà trọ đông người, người dân cần nâng cao ý thức phòng cháy để hạn chế rủi ro.

CTV Hoàng Tú/VOV-Đông Bắc
Tag: Thái Nguyên cháy nhà trọ hỏa hoạn
Lãnh đạo Đồng Nai chỉ đạo khẩn sau vụ 2 cháy rừng liên tiếp
4 người lớn nguy kịch sau vụ cháy nhà trọ ở TP.HCM, bé 1 tuổi tạm ổn
Cháy lớn tại công ty chế biến gỗ, cột khói đen bốc cao hàng chục mét
