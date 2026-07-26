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VOV.VN - Lửa bùng lên từ kho hàng 1.000m² ở đường Nguyễn Văn Linh (TP.HCM), khói đen bốc cao hàng chục mét khiến khu dân cư náo loạn, nhiều người di dời tài sản bỏ chạy.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_2_chay-lon-kho-hang-rong-hon-1.000m2-o-tp.hcm-khoi-den-bao-trum-khu-dan-cu.m3u8
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Cháy lớn kho hàng rộng hơn 1.000m² ở TPHCM, khói đen bao trùm khu dân cư
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2026-07/tiktok_2_chay-lon-kho-hang-rong-hon-1.000m2-o-tp.hcm-khoi-den-bao-trum-khu-dan-cu.m3u8
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