Tóm tắt

VOV.VN - Lửa bùng lên từ kho hàng 1.000m² ở đường Nguyễn Văn Linh (TP.HCM), khói đen bốc cao hàng chục mét khiến khu dân cư náo loạn, nhiều người di dời tài sản bỏ chạy.

