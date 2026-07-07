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Cháy lớn tại công ty hóa chất Đông Á ở Phú Thọ, khói bốc cao hàng chục mét

Thứ Ba, 05:30, 07/07/2026
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VOV.VN - Tối 6/7, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại công ty hóa chất Đông Á (Công ty CP Đông Á), thuộc xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Vụ cháy tạo cột lửa và khói bốc cao, kèm nhiều tiếng nổ, khiến một góc khu vực rực sáng.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Phù Ninh, vụ cháy xảy ra vào khoảng 21h ngày 6/7 tại công ty hóa chất Đông Á gần Nhà máy giấy Bãi Bằng.

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Hiện trường nơi xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: LH

Khi đó, một nhân viên của công ty phát hiện đám cháy đã hô hoán, tổ chức chữa cháy ban đầu và nhanh chóng báo tin cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an tỉnh Phú Thọ đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Đến khoảng 22h30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt.

Lãnh đạo UBND xã Phù Ninh cho biết: "Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về vật chất đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra".

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Người dân cho biết, ngọn lửa cùng khói bốc lên cao hàng chục mét kèm theo những tiếng nổ như pháo hoa, rực sáng một góc trời. Ảnh: LH

Từ vị trí cách hiện trường khá xa, người dân xung quanh vẫn có thể quan sát rõ ánh lửa đỏ rực. Trong quá trình hỏa hoạn, nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra từ khu vực xảy ra cháy, khiến người dân xung quanh không khỏi hoảng hốt.

Theo người dân địa phương, vị trí cháy thuộc công ty CP Đông Á. Đây là công ty sản xuất hóa chất phục vụ các ngành công nghiệp. Một người dân cho biết: "Ngọn lửa cùng khói bốc lên cao hàng chục mét kèm theo những tiếng nổ như pháo hoa, rực sáng một góc trời".

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Vụ cháy lớn xảy ra tại tại Công ty CP Đông Á với cột lửa và khói đen bốc cao hàng chục mét, liên tiếp xuất hiện nhiều tiếng nổ. Ảnh: LH

Trước những lo ngại về nguy cơ cháy hóa chất có thể ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân khu vực xung quanh, lãnh đạo UBND xã Phù Ninh cho biết địa phương sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá và làm rõ mức độ ảnh hưởng sau vụ cháy.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, thiệt hại về tài sản cũng đang được thống kê.

Cháy lớn tại nhà máy hóa chất ở Phú Thọ - Video: Phú Thọ 24h.
Phi Long- Đức Đông/VOV.VN
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