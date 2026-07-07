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VOV.VN - Một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại Công ty Hóa chất Đông Á (Công ty CP Đông Á), thuộc xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Vụ cháy tạo cột lửa và khói bốc cao, kèm nhiều tiếng nổ, khiến một góc khu vực rực sáng.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_chay_lon_tai_cong_ty_hoa_chat_dong_a_o_phu_tho_khoi_boc_cao_hang_chuc_met.m3u8
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Cháy lớn tại Công ty Hóa chất Đông Á ở Phú Thọ, khói bốc cao hàng chục mét
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2026-07/tiktok_chay_lon_tai_cong_ty_hoa_chat_dong_a_o_phu_tho_khoi_boc_cao_hang_chuc_met.m3u8
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