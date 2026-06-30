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VOV.VN - Rạng sáng nay (29/6), hỏa hoạn lớn bùng phát tại Công ty Cổ phần Gò Đàng trong Khu công nghiệp An Hiệp (Vĩnh Long), thiêu rụi nhiều máy móc, thiết bị và tài sản. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khống chế đám cháy, nguyên nhân đang được điều tra.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_chay_lon_tai_cong_ty_thuy_san_go_dang_o_vinh_long_thiet_hai_nhieu_tai_san.m3u8
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Từ khóa
Cháy lớn tại công ty thủy sản Gò Đàng ở Vĩnh Long, thiệt hại nhiều tài sản
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2026-06/tiktok_chay_lon_tai_cong_ty_thuy_san_go_dang_o_vinh_long_thiet_hai_nhieu_tai_san.m3u8
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