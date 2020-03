Cháy lớn thiêu rụi 800m2 nhà xưởng ở Bình Dương

Sáng nay (10/3), lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy lớn xảy ra đêm qua tại Công ty TNHH Mộc Đại, chuyên sản xuất viên nén từ mùn cưa tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập lửa.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 9/3. Khi công nhân đang làm ca đêm trong công ty thì phát hiện khói bốc ra từ một nhà xưởng.

Công nhân cùng bảo vệ công ty dập lửa nhưng bất thành nên tháo chạy ra ngoài.



Các thùng hóa chất được công nhân di chuyển ra khỏi đám cháy.

Do chứa vật liệu dễ cháy như gỗ, mùn cưa nên lửa nhanh chóng bao trùm nhà xưởng rộng hơn 2.000m2. Nhận được tin báo, Đội Phòng cháy chữa cháy thành phố Thuận An và lực lượng Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Dương đã điều 10 xe cứu hỏa cùng với máy thổi khói và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.