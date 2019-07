Cháy lớn thiêu rụi cửa hàng điện máy tại Tiên Lãng, Hải Phòng

Ngọn lửa đã thiêu rụi căn nhà 3 tầng cùng nhiều hàng hóa. May mắn không có thương vong về người. Đám cháy bùng phát khoảng 21h đêm qua (11/7) tại cửa hàng Điện máy Nhà Xinh tại thôn Cẩm Khê, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Toàn bộ hàng hóa, sản phẩm điện máy tại tầng 1 của căn nhà đã bị thiêu rụi; thiệt hại hàng tỉ đồng.

Thông tin ban đầu cho biết ngọn lửa xuất phát từ tầng 1, sau đó lan nhanh lên các tầng trên. Do cửa hàng có nhiều thiết bị điện máy nên lửa cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ khiến người dân xung quanh lo sợ. Công an huyện Tiên Lãng, lực lượng Phòng cháy - chữa cháy (Công an thành phố Hải Phòng) đã điều 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ dập lửa. Đến gần nửa đêm qua, ngọn lửa mới được khống chế. Ông Đinh Dương Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng cho biết, nguyên nhân đám cháy có thể do chập điện.

"Cháy toàn phần, không còn gì cả. Nhà bán hàng điện máy nên cháy, thiêu rụi hết rồi. Hai nhà bên cạnh là nhà tạm, mới lợp mái tôn nên lửa không gây không thiệt hại đến các hộ xung quanh", ông Đinh Dương Ngọc nói./.