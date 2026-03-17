Cháy nhà lúc rạng sáng ở Vĩnh Long, 2 trẻ nhỏ tử vong thương tâm

Thứ Ba, 16:36, 17/03/2026
VOV.VN - Vụ hỏa hoạn xảy ra bất ngờ vào sáng sớm 16/3 tại xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long khiến căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, 2 trẻ em trong gia đình tử vong. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Long, vào khoảng 5h45 ngày 16/3, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại hộ ông H.T.T (ngụ ấp An Lộc Giồng, xã Mỏ Cày).

Ngọn lửa bùng phát nhanh chóng, thiêu rụi căn nhà mái tôn, vách tường cùng nhiều tài sản bên trong. Vụ cháy đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người khi làm 2 trẻ em trong gia đình tử vong. Đây là mất mát quá lớn về tinh thần đối với thân nhân và cộng đồng địa phương.

chay nha luc rang sang o vinh long, 2 tre nho tu vong thuong tam hinh anh 1
Quan cảnh hiện trường vụ cháy lúc 5h sáng tại tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND tỉnh đã yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ vật chất và tinh thần, tạo mọi điều kiện thuận lợi để gia đình nạn nhân sớm ổn định cuộc sống sau biến cố đau lòng.

Hiện tại, Công an tỉnh đã được giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cũng như cứu nạn, cứu hộ cho người dân trên địa bàn.

Trước tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Vĩnh Long cũng đề nghị các sở, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác PCCC. Trong đó, đặc biệt chú trọng kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao.

Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân được Vĩnh Long xác định là giải pháp then chốt nhằm hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

CTV Trí Trần/VOV.VN
Tag: cháy nhà ở Vĩnh Long UBND tỉnh Vĩnh Long Vĩnh Long trẻ em thiệt mạng
Cháy nhà lúc rạng sáng tại Nghệ An khiến một người tử vong

VOV.VN - Một căn nhà tại xóm Tân Bình, xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An bất ngờ bốc cháy dữ dội vào rạng sáng ngày 28/2, khiến chủ nhà 49 tuổi tử vong.

Cháy nhà ở TP.HCM trong đêm, cụ ông được giải cứu khỏi biển lửa

VOV.VN - Đám cháy bùng phát dữ dội tại căn nhà 1 trệt 1 lầu trong hẻm sâu ở phường Lái Thiêu, TP.HCM (trước là TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt khống chế ngọn lửa và đưa cụ ông ra ngoài an toàn.

Cháy nhà dân ở Hải Phòng sáng mùng 1 Tết, 2 người được cứu kịp thời

VOV.VN - Lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đã kịp thời cứu 2 người trong vụ cháy nhà dân ở phường Gia Viên vào sáng mùng 1 Tết.

