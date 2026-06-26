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VOV.VN - Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Yến, phường Phú Thạnh, TP.HCM (địa bàn quận Tân Phú cũ). Dù người dân nỗ lực phá cửa dập lửa, nữ chủ quán vẫn không qua khỏi do ngạt khói trong phòng ngủ.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_chay_quan_ca_phe_luc_rang_sang_nu_chu_quan_tu_vong.m3u8
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Cháy quán cà phê lúc rạng sáng ở TP.HCM, nữ chủ quán tử vong
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2026-06/tiktok_chay_quan_ca_phe_luc_rang_sang_nu_chu_quan_tu_vong.m3u8
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