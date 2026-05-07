中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cháy quán karaoke 3 tầng ở Lâm Đồng

Thứ Năm, 16:06, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ cháy xảy ra tại quán karaoke 3 tầng ở xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng khiến lực lượng chức năng phải huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khoảng 10h ngày 7/5, người dân phát hiện lửa bùng phát tại quán karaoke trên đường Phan Đình Phùng, xã Đức Trọng nên hô hoán và tìm cách chữa cháy tại chỗ. Tuy nhiên, bên trong quán có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm nhiều khu vực của quán karaoke cao 3 tầng.

chay quan karaoke 3 tang o lam Dong hinh anh 1
Vụ cháy khiến khói bao trùm cả khu vực rộng lớn

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa. Do đám cháy xảy ra bên trong công trình nhiều tầng, khói dày đặc, việc tiếp cận hiện trường và khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ ngọn lửa mới cơ bản được khống chế.

chay quan karaoke 3 tang o lam Dong hinh anh 2
Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ đám cháy mới cơ bản được khống chế

Theo lãnh đạo UBND xã Đức Trọng, thời điểm xảy ra vụ cháy bên trong quán có nhiều người nhưng đã kịp thời chạy ra ngoài an toàn. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

untitled-1.jpg

Cháy lớn quán bar, karaoke bỏ hoang rộng hơn 300 m2 ở Đồng Nai

VOV.VN - Hỏa hoạn bùng lên tại quán bar, karaoke Romance rộng hơn 300 m2 nằm ngay trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vào tối 27/11. Khói lửa dữ dội bao trùm cả khu vực, lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.

 

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Tag: cháy quán karaoke lâm đồng hỏa hoạn dập lửa khống chế đám cháy
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cháy quán karaoke ở Hải Phòng, một người tử vong
Cháy quán karaoke ở Hải Phòng, một người tử vong

VOV.VN - Một nam giới được phát hiện tử vong trong vụ cháy quán karaoke ở phường Đông Hải 2, quận Hải An (TP Hải Phòng).

Cháy quán karaoke ở Hải Phòng, một người tử vong

Cháy quán karaoke ở Hải Phòng, một người tử vong

VOV.VN - Một nam giới được phát hiện tử vong trong vụ cháy quán karaoke ở phường Đông Hải 2, quận Hải An (TP Hải Phòng).

Vụ cháy quán karaoke khiến 32 người chết: Chủ quán nhận mức án 8 năm tù
Vụ cháy quán karaoke khiến 32 người chết: Chủ quán nhận mức án 8 năm tù

VOV.VN - Ngày 30/10, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương vừa kết thúc phiên tòa xét xử vụ cháy quán karaoke An Phú (TP.Thuận An), một trong những vụ cháy nghiêm trọng khiến 32 người thiệt mạng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo liên quan mức án nghiêm khắc.

Vụ cháy quán karaoke khiến 32 người chết: Chủ quán nhận mức án 8 năm tù

Vụ cháy quán karaoke khiến 32 người chết: Chủ quán nhận mức án 8 năm tù

VOV.VN - Ngày 30/10, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương vừa kết thúc phiên tòa xét xử vụ cháy quán karaoke An Phú (TP.Thuận An), một trong những vụ cháy nghiêm trọng khiến 32 người thiệt mạng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo liên quan mức án nghiêm khắc.

Nóng 24h: Chủ quán karaoke bị cháy làm 32 người chết đối diện án 5-6 năm tù
Nóng 24h: Chủ quán karaoke bị cháy làm 32 người chết đối diện án 5-6 năm tù

VOV.VN - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án 5-6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” với bị cáo Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke bị cháy ở TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) làm 32 người chết.

Nóng 24h: Chủ quán karaoke bị cháy làm 32 người chết đối diện án 5-6 năm tù

Nóng 24h: Chủ quán karaoke bị cháy làm 32 người chết đối diện án 5-6 năm tù

VOV.VN - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án 5-6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” với bị cáo Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke bị cháy ở TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) làm 32 người chết.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục