Cháy quán karaoke 3 tầng ở Lâm Đồng

Khoảng 10h ngày 7/5, người dân phát hiện lửa bùng phát tại quán karaoke trên đường Phan Đình Phùng, xã Đức Trọng nên hô hoán và tìm cách chữa cháy tại chỗ. Tuy nhiên, bên trong quán có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm nhiều khu vực của quán karaoke cao 3 tầng.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa. Do đám cháy xảy ra bên trong công trình nhiều tầng, khói dày đặc, việc tiếp cận hiện trường và khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ ngọn lửa mới cơ bản được khống chế.

Theo lãnh đạo UBND xã Đức Trọng, thời điểm xảy ra vụ cháy bên trong quán có nhiều người nhưng đã kịp thời chạy ra ngoài an toàn. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.