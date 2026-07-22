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VOV.VN - Chiều 21/7, một vụ cháy rừng dương bất ngờ bùng phát và lan ra phạm vi rộng tại khu vực thôn Tân Phụng, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai.
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https://vid.vov.vn/2026-07/6.chay-rung-duong-tai-gia-lai-hang-tram-can-bo-chien-si-tham-gia-dap-lua.m3u8
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Cháy rừng dương tại Gia Lai, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa
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2026-07/6.chay-rung-duong-tai-gia-lai-hang-tram-can-bo-chien-si-tham-gia-dap-lua.m3u8
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