Cháy rừng keo giữa đêm tại Quảng Ngãi, ngọn lửa lan nhanh

Tóm tắt

VOV.VN - Tối 29/6, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an xã và người dân đã kịp thời khống chế vụ cháy rừng keo, không để lửa lan sang diện tích rừng lân cận.

