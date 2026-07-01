Cháy rừng ở Đà Nẵng, một người đàn ông tử vong nghi do ngạt khói

Tóm tắt

VOV.VN - Sau khi dập tắt đám cháy rừng tại xã Quế Sơn (TP. Đà Nẵng), lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông hơn 70 tuổi tử vong tại khu vực rẫy keo.

