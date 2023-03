Cháy tại doanh nghiệp đang bị đình chỉ hoạt động vì vi phạm phòng cháy, chữa cháy 

Công an thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vừa có báo cáo chính thức về vụ cháy xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồng Lạc (thuộc CCN Ba Hàng, thành phố Hải Dương). Theo đó, doanh nghiệp này đang bị đình chỉ hoạt động do vi phạm các quy định Phòng cháy chữa cháy.

Bên trong nhà xưởng có nhiều phuy chứa hóa chất nên ngọn lửa bùng phát dữ dội kèm theo cột khói cao hàng trăm mét

Theo Công an thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương), đám cháy xảy ra vào khoảng 16h ngày 28/2, tại tại khu vực nhà xưởng rộng 1.000m2 thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồng Lạc (địa chỉ: Cụm công nghiệp Ba Hàng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Bên trong nhà xưởng chứa nhiều thùng phuy dung môi dùng để pha mực và tẩy rửa nguyên vật liệu (Solven 8 và Solven 3) nên ngọn lửa bùng phát dữ dội kèm theo cột khói cao hàng trăm mét, nhiệt độ cao, có nguy cơ cháy lan ra các khu vực xung quanh.

Toàn bộ khu vực nhà xưởng rộng khoảng 1.000 m2 cùng tài sản, thiết bị bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp Công an thành phố Hải Dương, Công an huyện Nam Sách huy động 8 xe chữa cháy, hàng chục phương tiện hỗ trợ cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương dập lửa.

Đến khoảng 18h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ khu vực nhà xưởng (khung thép, lợp mái tôn) và tài sản, thiết bị bên trong bị cháy hoàn toàn.

Ngay sau khi đám cháy được dập tắt, Công an thành phố Hải Dương đã lấy lời khai của một số nhân chứng và những người liên quan. Cơ quan chức năng xác định, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồng Lạc do ông N.B.H. (sinh năm 1979, trú tại Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương) làm Giám đốc, có xây dựng 5 xưởng. Trong đó, 2 xưởng được Công ty trực tiếp sử dụng, gồm: Công ty sản xuất đế giầy và Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Gafo; 1 xưởng cho Công ty Đại Cát Quang thuê làm kho chứa hàng; 1 xưởng do Công ty Hồng Thịnh thuê và 1 xưởng cho công ty Smen thuê (đều để sản xuất nhựa). Khu vực cháy là nhà xưởng của Công ty Đại Cát Quang, diện tích khoảng 1.000m2 có kết cấu khung thép, mái tôn.

Theo cơ quan Công an, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồng Lạc đã bị tạm đình chỉ hoạt động từ ngày 07/12/2022 đến ngày 05/1/2023 và tiếp tục bị đình chỉ từ ngày 6/1/2023 đến nay do lỗi “đưa hạng mục công trình, công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC, quy định tại Khoản 5, Điều 38, Nghị định số 144/NĐ-CP”.

Hiện tại, Công an thành phố Hải Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu, tiếp tục điều tra vụ việc./.