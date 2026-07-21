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VOV.VN - Rạng sáng 21/7, một chiếc xe khách giường nằm bất ngờ va chạm với dải taluy và bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1 (đoạn qua TP. Đồng Nai). Hỏa hoạn bùng phát quá nhanh khiến 7 hành khách tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_chay-xe-giuong-nam-tren-quoc-lo-1a-qua-dong-nai-7-nguoi-tu-vong.m3u8
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Cháy xe giường nằm trên Quốc lộ 1A qua Đồng Nai, 7 người tử vong
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2026-07/tiktok_chay-xe-giuong-nam-tren-quoc-lo-1a-qua-dong-nai-7-nguoi-tu-vong.m3u8
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