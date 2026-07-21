Cháy xe giường nằm trên Quốc lộ 1A qua Đồng Nai, 7 người tử vong

Tóm tắt

VOV.VN - Rạng sáng 21/7, một chiếc xe khách giường nằm bất ngờ va chạm với dải taluy và bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1 (đoạn qua TP. Đồng Nai). Hỏa hoạn bùng phát quá nhanh khiến 7 hành khách tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương.

