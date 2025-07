Chi tiết các điểm cấp lại giấy phép lái xe ở Cà Mau sau sáp nhập

Nhằm bảo đảm nhu cầu cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe của công dân được thông suốt, không bị gián đoạn, Công an tỉnh Cà Mau đã có thông báo các địa điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau sau hợp nhất.

Người dân ở trung tâm tỉnh Cà Mau hiện nay có thể đến trụ sở Công an TP Cà Mau cũ để cấp đổi giấy phép lái xe

Công an tỉnh Cà Mau sẽ thực hiện cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe ở 16 đơn vị cấp xã sau:

Công an phường An Xuyên (Số 188, đường Mậu Thân, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau (trụ sở Công an thành phố Cà Mau cũ), 0290.3831107.

Công an phường Giá Rai, số 7, quốc lộ 1A, khóm 1, phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau (trụ sở Công an thị xã Giá Rai cũ), 02913.821094.

Công an phường Hiệp Thành (ấp Giồng Nhãn, phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau), 0291.3836021.

Công an xã Đầm Dơi, khóm 1, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau (trụ sở Công an huyện Đầm Dơi cũ), 0290.3856722.

Công an xã Nguyễn Phích, khóm 3, xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau (trụ sở Công an huyện U Minh cũ), 0290.3863064.

Công an xã Phan Ngọc Hiển, khóm 8, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau (trụ sở Công an huyện Ngọc Hiển cũ), 0290.3874093.

Công an xã Trần Văn Thời, khóm 1, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau (trụ sở Công an huyện Trần Văn Thời cũ), 0290.3896279.

Phường Giá Rai cũng là một trong những điểm cấp lại giấy phép lái xe của tỉnh Cà Mau

Công an xã Thới Bình, khóm 2, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau (trụ sở Công an huyện Thới Bình cũ), 0290.3610312.

Công an xã Năm Căn, khóm 4, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau (trụ sở Công an huyện Năm Căn cũ), 0290.3877163.

Công an xã Cái Đôi Vàm, khóm 8, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau (trụ sở Công an huyện Phú Tân cũ), 0290.3889036.

Công an xã Cái Nước, khóm 2, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau (trụ sở Công an huyện Cái Nước cũ), 0290.3883626.

Công an xã Hồng Dân, ấp Nội Ô, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau (trụ sở Công an huyện Hồng Dân cũ), 0842.876959.

Công an xã Phước Long (ấp Hành Chính, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau), 0888.938838.

Công an xã Vĩnh Lợi (khu hành chính ấp Xẻo Chích, xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau), 0291.3830661.

Công an xã Long Điền (ấp Gò Cát, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau), 0291.3840686.

Công an xã Hòa Bình, số 346 quốc lộ 1A, xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau (trụ sở Công an thị trấn Hòa Bình cũ), 02913.880438.

Tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu sáp nhập, lấy tên là tỉnh Cà Mau; 16 đơn vị cấp huyện của 2 tỉnh bị giải thể; số cấp xã giảm từ 164 xuống còn 64 (9 phường và 55 xã). Tỉnh Cà Mau (mới) có diện tích gần 7.950km2; dân số khoảng 2,14 triệu người.