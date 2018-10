Chi trả quyền lợi bảo hiểm 8,4 tỷ cho khách hàng gặp rủi ro

Đây là một trong những trường hợp chi trả quyền lợi bảo hiểm lớn nhất trong lịch sử chi trả của Bảo Việt Nhân thọ, cũng như trên thị trường.

Anh Nguyễn V.P là chủ một cửa hàng tạp hóa tại TP. Hồ Chí Minh, với ý thức dự phòng những rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống và đảm bảo kế hoạch giáo dục tương lai của con cái, năm 2008, anh P đã tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Bảo Việt Nhân thọ cho con trai 3 tuổi với sản phẩm An Sinh Giáo Dục. Trong những năm tiếp theo, tin tưởng vào dịch vụ và uy tín của Bảo Việt Nhân thọ, anh P đã tham gia cho bản thân anh và vợ 2 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác là An Phát Trọn Đời, An Hưng Phát Lộc, cùng sản phẩm Bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.

Tháng 6/2018, khi mới đóng xong một kỳ phí đầu tiên, anh P và vợ đã không may gặp tai nạn thương tâm, cửa hàng do vợ chồng anh làm chủ đã bốc cháy trong đêm. Dù được người dân xung quanh phát hiện và nỗ lực cứu giúp nhưng vợ chồng anh đã không qua khỏi, để lại đứa con trai duy nhất chưa tròn 13 tuổi và người mẹ đã già. Sau hỏa hoạn, hai bà cháu đã chuyển về sống cùng người thân đang rất khó khăn. Thương cảm trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, trường học đã cho hai bà cháu và người thân bán hàng và ở nhờ trong căng tin của trường học chưa đầy 5m2 …

Ngay sau khi biết được thông tin về gia đình khách hàng, Bảo Việt Nhân thọ đã nhanh chóng đến chia sẻ với gia đình, cùng phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục giám định xác minh và quyết định thực hiện chi trả 8,4 tỷ đồng theo đúng cam kết trong hợp đồng. Mặc dù các hợp đồng bảo hiểm của vợ chồng anh P đã bị cháy, nhưng công ty đã chủ động hỗ trợ và hướng dẫn gia đình để hoàn thiện các thủ tục chi trả.

Gia đình Khách hàng chia sẻ: “Khi nhận thông báo từ Bảo Việt Nhân thọ về số tiền chi trả cho hợp đồng bảo hiểm của hai anh chị, gia đình tôi đã rất bất ngờ và cùng bật khóc. Gia đình tôi dự định sẽ dùng một phần số tiền để mua hợp đồng bảo hiểm cho con trai của anh chị vì sau này tôi không biết có thể lo cho cháu cuộc sống đủ đầy được không. Đến bây giờ tôi vẫn không ngờ số tiền bảo hiểm mà Bảo Việt Nhân thọ chi trả cho gia đình tôi lại lớn đến vậy.”

Rủi ro đối với gia đình anh P là một bất ngờ không thể lường trước. Với các hợp đồng bảo hiểm của Bảo Việt Nhân thọ, anh chị đã để lại nguồn tài chính đáng kể cho những người thân trong gia đình, giảm bớt phần nào những xáo trộn trong cuộc sống sau khi rủi ro xảy ra. Đây cũng chính là giá trị nhân văn của bảo hiểm nhân thọ./.