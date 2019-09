Chia sẻ với gia đình ngư dân bị nạn trong vụ chìm tàu ở Quảng Bình

Ngày 17/9, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã về xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An để thăm hỏi, động viên gia đình các ngư dân bị nạn trong vụ tàu cá bị chìm trên biển.

Như tin đã đưa, sáng 5/9, tàu cá mang số hiệu NA93010 TS của ông Cao Văn Ý, trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xuất bến từ cảng Gianh để về quê thì không may gặp nạn. Tàu cá bị chìm, 5 thuyền viên may mắn sống sót, 1 người tử vong, hiện lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đang nỗ lực tìm kiếm một ngư dân đang mất tích.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình trao quà, động viên gia đình ngư dân gặp nạn trên biển.

Tại gia đình nạn nhân, đoàn công tác của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã thăm hỏi, chia sẻ mất mát với thân nhân các ngư dân bị nạn. Thượng tá Ngô Văn Bình, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đoàn đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho thân nhân thuyền viên Trần Văn Thiện (56 tuổi) đã tử vong và 5 triệu đồng cho thân nhân của thuyền viên Đậu Ngọc Cầm (61 tuổi) đang còn mất tích.

“Chúng tôi thấy điều kiện, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Các ngư dân bị nạn đều là lao động chính trong gia đình. Bằng tình cảm của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, phần quà không lớn nhưng là tình cảm để động viên gia đình”- Thượng tá Ngô Văn Bình cho biết./.