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VOV.VN - Trong thời gian nghỉ phép tại quê nhà, thấy người dân gặp tai nạn do điện giật, Hạ sĩ Kpă Thiệp, chiến sĩ Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, đã không quản hiểm nguy lao vào cứu giúp. Hai người dân đã được cứu sống, nhưng người chiến sĩ trẻ đã không qua khỏi.
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https://vid.vov.vn/2026-07/6.chien-si-quan-doan-34-dung-cam-quen-minh-cuu-2-nguoi-dan-bi-dien-giat.m3u8
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Chiến sĩ Quân đoàn 34 dũng cảm quên mình cứu 2 người dân bị điện giật
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2026-07/6.chien-si-quan-doan-34-dung-cam-quen-minh-cuu-2-nguoi-dan-bi-dien-giat.m3u8
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