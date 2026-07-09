Chiều nay 9/7, Tuyên Quang họp báo thông tin vụ 146 điểm 10 môn Toán

Tóm tắt

VOV.VN - Thông tin từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang, đơn vị sẽ tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, buổi họp báo diễn ra vào chiều nay (9/7).

