Chìm sà lan trở cát thi công công trình Hòn Khoai, 4 thuyền viên được cứu

Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 21/7, Đại tá Hà Văn Thanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, cho biết đơn vị đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Gành Hào, hỗ trợ cứu vớt kịp thời 4 thuyền viên và sà lan gặp nạn trên biển.

