Chính quyền vào cuộc vụ tranh chấp 20 tỷ phí bảo trì chung cư ở TP.HCM

Thứ Năm, 08:38, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính quyền phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM đang giải quyết vụ tranh chấp tại chung cư Centum Wealth, khi chủ đầu tư chậm bàn giao hơn 20 tỷ đồng quỹ bảo trì và hồ sơ kỹ thuật, gây mất an toàn cho hàng trăm hộ dân.

Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) chiều 8/4, ông Võ Trung Hiếu - Phó Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú (trước đây thuộc TP. Thủ Đức) cho biết, địa phương đã nắm thông tin vụ việc và giao cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị xử lý vụ tranh chấp liên quan đến phí bảo trì chung cư. Các bên liên quan được yêu cầu nộp hồ sơ về công tác quản lý, vận hành chung cư để rà soát, từ đó xem xét đề xuất xử lý vi phạm nếu có.

chinh quyen vao cuoc vu tranh chap 20 ty phi bao tri chung cu o tp.hcm hinh anh 1
Chung cư Centum Wealth, nơi đang xảy ra tranh chấp về quỹ bảo trì (Ảnh: Duy Phương)

Theo bà Trần Thị Nhung, Trưởng Ban quản trị chung cư Centum Wealth, chung cư đưa vào sử dụng từ năm 2021. Đến tháng 6/2023, Ban quản trị được công nhận chính thức. 

Theo quy định của Luật Nhà ở 2023, chủ đầu tư phải bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì 2% kèm tiền lãi trong vòng 7 ngày kể từ khi Ban quản trị thành lập.

Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Bách Phú Thịnh  vẫn giữ hơn 20 tỷ đồng tiền quỹ bảo trì. Doanh nghiệp này cũng chưa bàn giao đầy đủ hồ sơ kỹ thuật quan trọng như bản vẽ hoàn công, hệ thống phòng cháy chữa cháy. 

Theo bà Nhung, điều này gây khó khăn lớn cho công tác bảo dưỡng, vận hành và dấy lên lo ngại về an toàn cho cư dân.

chinh quyen vao cuoc vu tranh chap 20 ty phi bao tri chung cu o tp.hcm hinh anh 2
Cư dân Centum Wealth bức xúc vì ảnh hưởng quyền lợi do chưa nhận bàn giao quỹ bảo trì (Ảnh: Duy Phương)

Lý giải sự việc, ông Trương Văn Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bách Phú Thịnh cho hay, việc chậm bàn giao là do hai bên còn những "trục trặc" chưa thể thống nhất.

Thực tế, vào tháng 6/2023, công ty từng hứa hẹn sẽ bàn giao hồ sơ vào ngày 1/9/2023, nhưng sau đó xin lùi đến 1/11/2023 vì khó khăn nhân sự và tài chính. Đến cuối tháng 11/2023, doanh nghiệp này tiếp tục đề nghị chỉ bàn giao hồ sơ vận hành trước, còn quỹ bảo trì sẽ trả sau khi cân đối được dòng tiền.

Việc nhiều lần doanh nghiệp không bàn giao quỹ bảo trì theo hứa hẹn khiến hàng trăm cư dân ở đây bức xúc. 

Ban quản trị chung cư Centum Wealth cho biết, cũng đã nhiều lần gửi văn bản cầu cứu đến UBND phường Hiệp Phú, (TP. Thủ Đức cũ). Riêng từ tháng 10/2025, cư dân đã 3 lần gửi đơn đến UBND phường Tăng Nhơn Phú đề nghị xử lý.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
Tin liên quan

Chủ đầu tư "om" quỹ bảo trì hàng chục tỷ đồng có thể bị khởi tố
VOV.VN - Vấn đề chậm bàn giao quỹ bảo trì 2% từ phía chủ đầu tư vẫn tồn tại ở nhiều chung cư của Hà Nội, gây bức xúc cho người dân.

Xử lý tranh chấp quỹ bảo trì chung cư chỉ nói mà không làm
VOV.VN - Tranh chấp quỹ bảo trì chung cư là câu chuyện vẫn luôn mang tính thời sự khi số lượng ngày một nhiều và phát sinh cả những mâu thuẫn mới.

Tranh chấp quỹ bảo trì chung cư: Miếng bánh ai cũng muốn có phần?
VOV.VN - Quyền lợi của cư dân, ban quản trị, chủ đầu tư… đan xen với "miếng bánh" quỹ bảo trì chung cư có thể lên tới hàng chục tỷ đồng mà ai cũng muốn.

