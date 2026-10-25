Chính sách giáo dục khôn ngoan cần gì?

Hai đứa trẻ chia một chiếc bánh. Nếu đứa cầm dao vừa cắt vừa chọn trước, khó bảo đảm chiếc bánh được chia công bằng. Nhưng nếu đứa cắt phải để bạn chọn trước, nó sẽ có động cơ chia đều, bởi phần chênh lệch có thể khiến chính mình chịu thiệt. Quy tắc ấy hạn chế hành vi vụ lợi mà không cần trông chờ lòng vị tha.

Ảnh minh họa.

Lloyd S. Etheredge sử dụng ví dụ ấy khi bàn về trí tuệ trong chính sách công. Chính sách tốt không thể chỉ dựa vào mục tiêu đúng hay phẩm chất người thực thi, mà cần quy tắc gắn quyền quyết định với trách nhiệm và lợi ích của người khác.

Trao quyền tự chủ, nhưng ai bảo đảm lợi ích người học?

Tự chủ giúp đại học linh hoạt trong đào tạo, sử dụng nguồn lực và đáp ứng nhu cầu xã hội. Luật Giáo dục đại học năm 2025 gắn quyền tự chủ với trách nhiệm giải trình, nhưng điều quyết định là những nguyên tắc ấy được cụ thể hóa trong quản trị ra sao.

Mở rộng tuyển sinh có thể tăng nguồn thu, song nếu giảng viên, phòng thí nghiệm và cơ hội thực hành không tăng tương ứng, người học chịu rủi ro về chất lượng. Học phí tăng có thể cải thiện điều kiện đào tạo, nhưng cũng đặt thêm gánh nặng lên gia đình. Lợi ích của trường và sinh viên không nhất thiết đối lập; điều cần hỏi là ai tham gia quyết định, ai kiểm chứng cam kết chất lượng và ai chịu trách nhiệm khi cam kết không được thực hiện.

Công khai tài chính, điều kiện đào tạo và kết quả việc làm phải đi cùng phản hồi thực chất, đánh giá độc lập và biện pháp khắc phục khi quyền lợi người học bị ảnh hưởng. Giải trình đòi hỏi trường giải thích và chịu trách nhiệm về quyết định của mình, không phải xin phép lại những việc đã được trao quyền. Cơ chế quản trị phải khuyến khích sáng tạo nhưng hạn chế việc đẩy rủi ro sang người học.

Thay đổi chính sách, đánh giá hiệu quả thế nào?

Đòi hỏi ấy cũng đúng với sắp xếp mạng lưới giáo dục: không thể lấy kết quả hành chính thay cho hiệu quả chính sách. Giảm đầu mối, dùng chung thiết bị và tiết kiệm chi phí quản lý có thể cần thiết, nhưng số trường sáp nhập chưa cho biết chất lượng có cải thiện.

Với đại học và trường nghề, cần xem các ngành có bổ trợ nhau, thiết bị có được sử dụng hiệu quả hơn, liên kết doanh nghiệp có mạnh hơn và nhất là mô hình quản trị sau sáp nhập có đổi mới không. Với trường phổ thông, khoảng cách đến trường, chi phí gia đình và điều kiện học tập là những yếu tố không thể bỏ qua. Bộ GDĐT cũng yêu cầu tránh sắp xếp cơ học chỉ để giảm đầu mối.

Ảnh minh họa.

Nếu bộ máy trên giấy gọn hơn nhưng quyết định chuyên môn phải qua nhiều tầng nấc, hoặc học sinh vùng khó khăn phải đi xa hơn, phần tiết kiệm cần được đối chiếu với chi phí xã hội phát sinh. Những gì dễ đếm chưa chắc là điều quan trọng nhất cần đo.

Ngay cả với giảm tải chương trình phổ thông, cắt bớt bài học có thể cần thiết nhưng sức ép còn đến từ thi cử, tuyển sinh, tiến độ dạy học và sự chênh lệch điều kiện giữa các trường. Một số tiết giảm đi chưa chứng minh học sinh bớt căng thẳng hay học tốt hơn. Nếu những mắt xích khác của hệ thống không thay đổi, giải pháp đúng về mục tiêu vẫn có thể không đạt kết quả.

Chính sách phải biết học hỏi

Tại cuộc làm việc với ngành giáo dục ngày 15/6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chuyển từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”, xây dựng dữ liệu thống nhất, cập nhật để sớm phát hiện tình trạng thiếu giáo viên, quá tải trường lớp và những bất hợp lý trong sử dụng nguồn lực.

Dữ liệu chỉ có giá trị khi giúp người làm chính sách biết nơi nào cần bổ sung nguồn lực, quy định nào không còn phù hợp và lựa chọn nào đem lại kết quả tốt hơn. Thống nhất mục tiêu, chuẩn chất lượng và trách nhiệm không có nghĩa mọi địa phương, nhà trường phải thực hiện bằng một cách. Khi thực tế đã thay đổi mà cơ chế không được xem xét lại, dữ liệu vẫn chưa trở thành công cụ quản trị.

Số liệu cần được đối chiếu với trải nghiệm của giáo viên, phụ huynh và người học. Tham vấn, tranh luận và phản biện không chỉ nhằm tạo đồng thuận mà còn giúp đưa những hiểu biết từ lớp học và đời sống vào quá trình hoạch định chính sách, qua đó phát huy trí tuệ xã hội, nhận diện những tác động ngoài dự kiến và tìm kiếm giải pháp mới. Thí điểm phải nhằm kiểm chứng giả định ban đầu, không phải hợp thức hóa lựa chọn đã có. Chính sách cần được đánh giá để kịp thời điều chỉnh hoặc dừng những cách làm không phù hợp, bởi kiên trì mục tiêu không có nghĩa là giữ nguyên biện pháp. Khi chúng ta yêu cầu nhà trường, giáo viên và học sinh sáng tạo, thích ứng với thay đổi, bản thân hệ thống hoạch định chính sách cũng phải có năng lực học hỏi và tự sửa sai.

Người thiết kế chính sách nên nhớ một quy tắc giản dị trong lý thuyết phân chia công bằng: “Một người cắt bánh, người kia được chọn trước”. Vì không được chọn phần trước, người cắt có động cơ chia công bằng, bởi chia thiên lệch có thể khiến chính mình chịu thiệt. Chính sách giáo dục cũng cần những quy tắc như vậy: trao quyền phải đi cùng trách nhiệm, để người có quyền quyết định phải tính đến lợi ích của những người chịu tác động. Trí tuệ của chính sách không chỉ nằm ở sự công tâm của người thực thi, mà còn ở việc thiết kế thể chế sao cho việc theo đuổi lợi ích riêng không dễ dẫn đến bất công cho người khác, nhất là người học.