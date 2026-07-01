Chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, tra cứu nhanh điểm thi

Thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại các địa chỉ chính thức sau đây:

1. Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại hệ thống của Bộ GD-ĐT.

Bước 1: Truy cập vào website: https://tracuudiem.thitotnghiepthpt.edu.vn/.

Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

2. Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 qua Trang thông tin của 34 Sở GDĐT tỉnh, thành phố.

Bước 1: Truy cập vào Trang thông tin của Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi. Danh sách link các sở xem tại đây

Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

Sau khi có kết quả thí sinh làm gì?

Ngay sau khi có kết quả, từ ngày 1 đến hết ngày 5/7, thí sinh có nhu cầu có thể nộp đơn phúc khảo tại đơn vị đăng ký dự thi.

Chậm nhất ngày 7/7, thí sinh sẽ nhận giấy chứng nhận kết quả thi và học bạ.

Từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ mùa tuyển sinh năm 2026, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển, thay vì không giới hạn như các năm trước.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài. Thí sinh phải thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng hai môn tự chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được phép chọn môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đã học tại trường phổ thông.