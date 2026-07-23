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Cho thôi việc nhân viên mầm non ở Đồng Nai giấu sữa của trẻ mang về nghi đem bán

Thứ Năm, 22:21, 23/07/2026
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VOV.VN - Tối 23/7, ông Lư Thành Nam, Chủ tịch UBND phường Nhơn Trạch, Thành phố Đồng Nai cho biết, chính quyền địa phương đã tiếp nhận thông tin về việc một nhân viên lớp mầm non độc lập bị phản ánh tự ý lấy sữa của phụ huynh gửi cho con đem về nhà.

Theo xác minh ban đầu, sự việc xảy ra tại lớp mầm non độc lập trên địa bàn phường Nhơn Trạch, Thành phố Đồng Nai. Báo cáo từ cơ sở này cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, chủ cơ sở đã mời các bên liên quan đến làm việc.

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Số sữa được rao bán trên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc, nữ nhân viên thừa nhận phụ huynh gửi 2 hộp sữa/ngày cho trẻ, nhưng bà chỉ cho bé uống 1 hộp, hộp còn lại tự ý mang về nhà.

Chủ cơ sở mầm non đã lập biên bản, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên này; đồng thời gửi lời xin lỗi đến phụ huynh, cam kết khắc phục hậu quả và phân công nhân sự khác phụ trách lớp.

Lãnh đạo UBND phường cho biết đã có văn bản yêu cầu các cơ sở mầm non, trường học trên địa bàn nghiêm túc chấn chỉnh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tương tự.

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Hộp sữa có ký hiệu được phụ huynh đánh dấu cho con.

Hiện Công an phường cũng đã vào cuộc xác minh, ghi nhận thêm thông tin để xử lý theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một phụ huynh ở phường Nhơn Trạch về việc tình cờ thấy một tài khoản mạng xã hội rao bán sữa cùng loại với sữa con mình đang uống.

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Công an làm việc với các bên liên quan.

Quan sát kỹ, phụ huynh này thấy trên vỏ hộp có ký hiệu riêng do chính mình đã đánh dấu ở hộp sữa đem đi học cho con.

Sự việc sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý của dư luận, khiến nhiều phụ huynh hoang mang và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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