Chở trẻ em trên ô tô không có thiết bị an toàn phù hợp bị phạt như thế nào?
VOV.VN - Từ ngày 1/7/2026, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m sẽ phải tuân thủ quy định mới về vị trí ngồi và sử dụng thiết bị an toàn trên xe.
Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15), trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m khi di chuyển bằng xe ô tô (trừ xe kinh doanh vận tải hành khách) bắt buộc phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp.
Cụ thể, tại khoản 3, Điều 10, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15) quy định như sau:
Điều 10: Quy tắc chung
Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.
Vi phạm quy định này có thể bị xử phạt theo Điều 6, khoản 3, điểm m của Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ:
Điều 6:
Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.
Phạt tiền từ 800.000-1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
Chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định.