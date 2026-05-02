Chủ động phòng ngừa thiên tai, nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu

Năm 2026 được dự báo tình hình thiên tai tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là nguy cơ xuất hiện bão mạnh, thậm chí siêu bão, cùng với nắng nóng kéo dài, hạn hán và xâm nhập mặn gia tăng. Trước tình hình này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định chuyển dịch mạnh mẽ từ “ứng phó bị động” sang “chủ động phòng ngừa”, lấy hành động sớm và chuyển đổi số làm định hướng xuyên suốt.

Tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai.

Các phương án ứng phó được xây dựng sát với thực tiễn tại 34 tỉnh, thành phố, đồng thời lồng ghép công tác phòng ngừa thảm họa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Công tác điều hành được duy trì thông suốt 24/7, quy trình cứu trợ tiếp tục được chuẩn hóa, bảo đảm kịp thời, hiệu quả trong các tình huống khẩn cấp.

Đáng chú ý, năm nay sẽ tập trung triển khai các mô hình hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo, cho phép kích hoạt cứu trợ ngay khi đạt ngưỡng rủi ro. Cùng với đó, Hội tăng cường hợp tác quốc tế trong việc nâng cao năng lực đánh giá rủi ro khí hậu, lồng ghép can thiệp xanh hóa giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào tự nhiên vào các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Về nguồn lực dự phòng và năng lực ứng phó tại chỗ tiếp tục được củng cố, với yêu cầu mỗi tỉnh, thành Hội duy trì quỹ dự phòng tối thiểu 300 triệu đồng. Đồng thời, dự kiến triển khai gói hàng cứu trợ gần 10 tỷ đồng, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi thiên tai xảy ra. Công tác truyền thông cũng được đổi mới theo hướng hiện đại, minh bạch, tăng cường kỹ năng phòng tránh cho cộng đồng.

Hội chữ thập đỏ thực hành kỹ thuật sơ cấp cứu.

"Năm 2026, Hội xác định chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa và hành động sớm dựa trên dự báo. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý rủi ro thiên tai. Đẩy mạnh các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu và giải pháp dựa vào thiên nhiên, chuyển dịch từ cứu trợ sang hỗ trợ sinh kế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu", ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh.

Ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên truyền vận động Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An cho biết, trong năm nay Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026–2030, gắn hoạt động của Hội với phương án ứng phó của từng địa phương.

"Trọng tâm là nhân rộng các mô hình tập huấn tại cơ sở, đặc biệt ở khu vực ven biển, miền núi, nơi thường xuyên xảy ra lũ quét, sạt lở. Bên cạnh đó, lực lượng tình nguyện viên, đội xung kích tiếp tục được củng cố; công tác cảnh báo sớm, hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương được triển khai chủ động hơn. Việc vận động nguồn lực xã hội, xây dựng quỹ dự phòng và chuẩn bị hàng hoá cứu trợ thiết yếu cũng được đẩy mạnh, qua đó nhằm bảo đảm hỗ trợ người dân trong “thời gian vàng” khi thiên tai xảy ra", ông Phạm Anh Tuấn nêu rõ.

Tiếp tục tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, giúp chính quyền cơ sở chủ động hơn trong phòng ngừa và ứng phó. Đồng thời, nhân rộng mô hình “cộng đồng an toàn” tại các địa bàn trọng điểm, thường xuyên xảy ra ngập lụt, lũ quét.

Đối với vùng sâu, vùng xa, nơi dễ bị cô lập khi thiên tai xảy ra, cần tăng cường các giải pháp cảnh báo sớm phù hợp thực tế, như sử dụng kẻng, loa truyền thanh… nhằm bảo đảm thông tin đến người dân kịp thời.

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, việc chuyển mạnh sang chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó và chuẩn bị nguồn lực từ sớm sẽ là yếu tố then chốt. Qua đó góp phần vào việc giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn cho người dân trước những diễn biến ngày càng cực đoan của thiên tai.