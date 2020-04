Chủ tịch TP HCM lý giải về 2 văn bản bất nhất về hoạt động vận tải

Tại buổi họp KT-XH quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2020, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong lý giải vì sao Sở GT-VT có hai thông báo liên tục có nội dung ngược nhau trong đêm 22/4 về hoạt động vận tải.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu kết luận tại cuộc họp KT-XH quý 1 diễn ra chiều ngày 24/4.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết, sau cuộc họp với Thủ tướng Chính phủ chiều 22/4, Bộ GT-VT có thông báo mới và Sở GT-VT TP HCM có thông báo nới lỏng các phương tiện giao thông dưới 9 chỗ. Khi đó Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm có báo cáo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong và ông có ý kiến chừng nào Sở GT-VT hoàn thành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn đối với hoạt động giao thông vận tải trong công tác phòng chống dịch thì mới triển khai hoạt động lại. Đó là lý do vì sao có tình trạng bất nhất và ngay trong đêm 22/4, Sở GT-VT TP HCM tiếp tục ra thông báo mới để thay thế thông báo cũ, trong đó tiếp tục ngưng hoạt động của xe taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ như khi thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 1/4.



“Ở đây không có gì bất ngờ, chính là việc triển khai thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nới lỏng giãn cách xã hội phải trên cơ sở các ngành, các lĩnh vực phải xây dựng xong bộ chỉ số an toàn”-người đứng đầu chính quyền TPHCM khẳng định.

Được biết, chiều tối 22/4, Sở GT-VT có Thông báo 4766/TB-SGTVT do Phó Giám đốc Bùi Hoà An ký trong đó có nội dung có cho phép hoạt động trở lại với taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ hoạt động từ 23/4.

Cũng trong tối 22/4, Sở GT-VT tiếp tục ra Thông báo 4774/TB-SGTVT do Giám đốc Sở Trần Quang Lâm ký để thay thế Thông báo 4766/TB-SGTVT, trong đó tiếp tục ngưng hoạt động của xe taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ - tức là trở về như khi thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 1/4.

Đến tối 23/4, sau khi UBND TP HCM ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn đối với hoạt động giao thông vận tải trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và ban hành Văn bản số 1491/UBND-VX (do Phó Chủ tịch thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm – Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của UBND TP ký ban hành) đồng ý phương án tổ chức hoạt động vận tải của TP HCM từ 23/4, thì Sở Giao thông vận tải mới có Thông báo 4825/TB-SGTVT do Giám đốc Trần Quang Lâm ký chính thức cho phép taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ hoạt động bình thường./.