Chủ tịch TP.HCM ra “tối hậu thư” về bàn giao mặt bằng rạch Xuyên Tâm

Thứ Tư, 19:44, 18/03/2026
VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các địa phương hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm trước tháng 6/2026.


Chiều 18/3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đi kiểm tra thực địa một số dự án giao thông, hạ tầng trọng điểm. Tại dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (đoạn qua quận Bình Thạnh cũ), ông Nguyễn Văn Được đã đi kiểm tra thực địa, nghe các địa phương và chủ đầu tư báo cáo, kiến nghị.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (chủ đầu tư), dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm kéo dài qua 4 phường: An Nhơn, Bình Lợi Trung, Gia Định và Bình Thạnh (thuộc quận Gò Vấp và Bình Thạnh cũ); tổng mức đầu tư 17.230 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 14.000 tỷ đồng.

chu tich tp.hcm ra toi hau thu ve ban giao mat bang rach xuyen tam hinh anh 1
Ông Nguyễn Văn Được nghe các địa phương báo cáo

Đến nay, 3 gói thầu của dự án đều đã được khởi công. Trong đó, gói thầu XL-03 (đoạn qua Gò Vấp cũ) đã triển khai đồng loạt 6 mũi thi công, đạt khoảng 35% khối lượng và dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Hai gói thầu XL-01 và XL-02 mới triển khai các phần việc ban đầu do vướng mặt bằng, dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Toàn dự án có 2.190 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 1.300 trường hợp giải tỏa toàn phần, chủ yếu nằm ở quận Bình Thạnh (cũ).

Theo chủ đầu tư, khó khăn hiện nay là mới có 473/2.190 trường hợp bàn giao mặt bằng (đạt 21,6%). Do đó, để sớm có mặt bằng triển khai thi công các gói thầu XL-01, XL-02 và hoàn thành gói thầu XL-03 theo kế hoạch, chủ đầu tư đề nghị các phường Gia Định, Bình Thạnh và Bình Lợi Trung đẩy nhanh thủ tục bàn giao mặt bằng trong tháng 3/2026.

chu tich tp.hcm ra toi hau thu ve ban giao mat bang rach xuyen tam hinh anh 2
Rạch Xuyên Tâm đoạn cầu Bùi Đình Túy 

Trường hợp chưa thể bàn giao toàn bộ mặt bằng, Ban đề nghị được tiếp nhận từng phần để đơn vị thi công có thể tiếp cận, tập kết máy móc, thiết bị và triển khai thi công; đồng thời hoàn tất bàn giao toàn bộ trước tháng 6/2026.

Lãnh đạo các địa phương có dự án đi qua cho biết đang giải quyết vấn đề tái định cư cho người dân bằng cách bố trí nơi tạm cư hoặc chi trả tiền để người dân tự lo chỗ ở.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm là dự án quan trọng của thành phố. Dẫn chứng hiệu quả từ dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, ông cho rằng khi hoàn thành, dự án sẽ đóng góp lớn vào chỉnh trang đô thị, phục vụ cộng đồng. Việc tham gia triển khai dự án cũng là cơ hội để đội ngũ cán bộ “ghi danh trong lịch sử” của thành phố.

chu tich tp.hcm ra toi hau thu ve ban giao mat bang rach xuyen tam hinh anh 3
Dự án mới nhận được hơn 20% mặt bằng để thi công

Do đó, các địa phương cần nỗ lực với quyết tâm cao nhất; các phường phải chủ động gặp gỡ, tuyên truyền để người dân sớm đồng thuận phương án tái định cư, bàn giao mặt bằng và cam kết tiến độ cụ thể.

Ông yêu cầu đến tháng 6/2026 phải bàn giao 100% mặt bằng; nếu không hoàn thành, các phường phải chịu trách nhiệm trước thành phố.

"Ba phường Gia Định, Bình Thạnh và Bình Lợi Trung phải quyết tâm quyết liệt; Bí thư, chủ tịch phải đặt quyết tâm chính trị cao nhất. Dân đồng tình, nhận tiền hết rồi, chỉ còn bàn giao mặt bằng thôi. Bây giờ còn giai đoạn cuối, nếu không quyết liệt thì không có mặt bằng đầu tư; càng để lâu càng nguy hiểm", ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

chu tich tp.hcm ra toi hau thu ve ban giao mat bang rach xuyen tam hinh anh 4
Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm là dự án trọng điểm của TP.HCM (ảnh: A.T)

Ông Nguyễn Văn Được cũng giao Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh trực tiếp chỉ đạo tiến độ dự án. Chủ đầu tư và nhà thầu cần tranh thủ triển khai thi công ngay khi có mặt bằng, không chờ đợi; nếu có khó khăn thì báo cáo để thành phố kịp thời giải quyết.

Cùng chiều 18/3, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng kiểm tra dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi (quận 8 cũ); dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái và dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Tin liên quan

TP.HCM khởi công hai gói thầu lớn còn lại của dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

VOV.VN - Sáng 18/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cùng Trungnam E&C  và các nhà thầu khác tổ chức lễ khởi công hai gói thầu XL-01 và XL-02 của dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm gần 9 km. Công trình được kỳ vọng giảm ngập, cải thiện môi trường và tạo trục cảnh quan – giao thông mới.

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản gửi các sở, ngành và UBND các phường liên quan, triển khai kết luận chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang tại buổi khảo sát, kiểm tra tiến độ dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm.

VOV.VN - Ngày 10/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM sẽ khởi công dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp.

