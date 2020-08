Chuẩn bị khai giảng, phụ huynh sắm đồ “bảo hộ” phòng dịch cho con

Nỗi lo đã giảm đi ít nhiều



UBND Thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 3635/QĐ-UBND về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, ngày tựu trường của tất cả các cấp học, ngành học sớm nhất vào ngày 1/9/2020; ngày khai giảng được tổ chức thống nhất trên toàn thành phố vào ngày 5/9/2020. Trước làn sóng dịch bệnh Covid -19 giai đoạn 2, việc tổ chức nhập học cho các cháu trong giai đoạn này nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch, bảo vệ sức khỏe của cả thầy và trò là điều rất đáng quan tâm.

Chị Nguyễn Nga Huyền cùng 2 bé Cẩm Khanh và Cẩm Phương

Chị Nguyễn Nga Huyền (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi có 2 cháu nhỏ đang theo học trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm và trường Mầm non Hanoi Montessori. Bản thân bạn bé nhà tôi vẫn học mầm non không nghỉ hè, chỉ có bạn lớn là đang nghỉ hè sắp đi học thôi. Nói không lo thì không phải, nhưng so với đợt bùng dịch đầu tiên thì lần này nỗi lo đã được giảm đi nhiều do 2 điều: Thứ nhất bản thân tôi thấy Chính phủ vẫn kiểm soát tốt dịch và các ca lây nhiễm trong cộng đồng rất ít. Thứ hai, cần tập “sống chung với dịch” chứ ko trốn tránh mãi được vì cuộc sống vẫn phải vận động”.

So với những mùa khai giảng trước, hành trang của các con không chỉ là cặp sách mới, quần áo mới…mà giờ đây trong balo không thể thiếu khẩu trang, dung dịch rửa tay. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đón học sinh trong tình hình dịch bệnh như hiện nay.

“Với tâm lý phòng dịch lên hàng đầu, ngay từ ngày đầu dịch bùng phát, các cháu đã được bố mẹ trang bị nhiều kiến thức phòng dịch, cùng với đó là các phương tiện thông tin đại chúng, nên các bé nhà tôi luôn có ý thức giữ gìn vệ sinh như không đưa tay lên mắt mũi miệng, nếu ho phải che tay đúng cách, thấy các bạn khác ho thì quay mặt đi, thấy người mệt thì báo cho cô và bố mẹ như thế nào...”, chị Nga Huyền cho biết.

Chị Phương Uyên (Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) có 2 cháu nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn chia sẻ: “Cháu đầu năm nay bước vào lớp một, cháu thứ 2 đang học lớp 4 tuổi. Chỉ còn vài ngày nữa là khai giảng năm học mới, tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay bỏ vào balo cho con, dặn dò con cách dùng như thế nào. Mặc dù Covid -19 đang diễn biến khá phức tạp, nhưng tôi cũng cảm thấy an tâm hơn khi Nhà nước đã có các biện pháp kiểm soát dịch an toàn, nhà trường cũng trang bị đầy đủ các phương tiện đảm bảo sức khỏe cho các con”.

Hai con nhỏ nhà chị Phương Uyên cũng được mẹ trang bị đầy đủ các phương tiện đảm bảo sức khỏe

Bổ sung môn học bảo vệ sức khỏe cá nhân

Covid-19 như một “phép thử” để mỗi người trong chúng ta học cách nâng cao ý thức tự giác bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng. Chị Hạ Ly (công tác tại Báo Xây dựng) chia sẻ: “Tôi có 2 cháu đầu năm nay vào lớp 10 THPT Hồng Thái, cháu thứ 2 học lớp mẫu giáo nhỡ Nguyễn Công Trứ, trước tình hình dịch bệnh Covid đang bùng phát trở lại cũng khiến gia đình khá lo lắng. Tuy nhiên bản thân tôi nghĩ rằng, với những biện pháp cứng rắn của Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, cùng với các biện pháp phòng dịch tại trường học cũng ít nhiều khiến bậc phụ huynh an tâm. Qua đây, thiết nghĩ nhà trường cần đưa thêm vào chương trình giảng dạy môn học về bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng trong mùa dịch như môn học chính để các em có thêm kiến thức và tự giác hơn trong phòng bệnh. Với những bé mầm non, việc đeo khẩu trang liên tục là rất khó, nên chăng các cô giáo ngoài việc thực hiện nghiêm đo thân nhiệt cho các bé, thì việc rửa tay hằng ngày cũng cần phải nghiêm túc đúng theo múi giờ”.

“Bên cạnh việc nhắc nhở con rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra ngoài, tôi rất quan tâm tới vấn đề dinh dưỡng góp phần tăng sức đề kháng cho cả cả gia đình”, chị Ha Ly cho biết.

Học trực tuyến cũng là phương pháp cần xem xét

Hiện nay dịch COVID – 19 đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu khi số người mắc ngày càng tăng. Các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam vẫn đang nỗ lực nghiên cứu ra Vắc xin phòng COVID – 19, vì vậy nhiều bậc phụ huynh cho rằng cũng nên xem xét đến vấn đề học trực tuyến ở một số bộ môn phụ.

Chị Nga Huyền cho biết: “Tôi cho rằng cần học cách sống chung với dịch bằng các biện pháp bảo vệ an toàn, tức là không thể cho trẻ nghỉ suốt ở nhà. Nhưng dạy học trực tuyến cũng là 1 phương pháp cần xem xét vì vẫn truyền tải được một lượng kiến thức nhất định mà lại tránh được việc phải tiếp xúc nhiều người, đỡ thời gian đi lại, giảm tải giao thông… Dĩ nhiên tuỳ theo lứa tuổi, ý thức của mỗi học sinh, hoàn cảnh điều kiện của mỗi gia đình mà phương pháp này có thể tăng hoặc giảm hiệu quả. Nhưng việc kết hợp giữa dạy trên lớp và dạy trực tuyến là điều nên làm trong bối cảnh hiện nay. Tôi được biết nhiều nơi trên thế giới cũng tính tới điều này, họ gọi là “hybrid learning” để nói việc kết hợp 2 cách học trực tuyến-trực tiếp”.

Đồng quan điểm, chị Hạ Ly nghĩ rằng: “Với các môn phụ nên cho các con học trực tuyến, chỉ đến trường học các môn chính và khi ở trường thì nên giáo dục cho các em ý thức đeo khẩu trang và rửa tay như một quy định bắt buộc của nhà trường”./.