Chuyển Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Thứ Tư, 18:55, 25/03/2026
VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp được bàn giao về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Bộ Y tế) và chuyển tên thành Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ngọc Hồi (Hà Nội)

Ngày 25/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Lễ bàn giao, tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp trở thành cơ sở trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, đây là “thời khắc lịch sử” đối với Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp sau gần 60 năm hình thành và phát triển. Từ một cơ sở y tế phục vụ nội bộ, đến nay bệnh viện đã có quy mô gần 800 cán bộ, nhân viên và tiếp nhận khoảng 2.000 lượt khám chữa bệnh mỗi ngày.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu

Theo ông Hiệp, việc một bệnh viện đa khoa gia nhập một bệnh viện chuyên khoa đầu ngành không chỉ là thay đổi về tổ chức mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho cả hai bên. “Đây là một cơ duyên, và chính cơ duyên ấy sẽ là nền tảng cho sự gắn kết bền vững giữa hai đơn vị”, ông nói.

Thứ trưởng Hiệp cũng đánh giá cao cách tiếp cận “tôn trọng quá khứ nhưng điều chỉnh để phù hợp với tương lai”, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đội ngũ cán bộ, y bác sĩ cần tiếp tục được đào tạo, nâng cao năng lực để thích ứng với môi trường mới. Mục tiêu sau sáp nhập là xây dựng bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu

Ở góc độ ngành y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng, sự kiện này có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ hoàn tất quá trình sắp xếp tổ chức mà còn mở ra chặng đường phát triển mới cho cả hai bệnh viện.

Ông đánh giá, việc tiếp nhận một cơ sở y tế giàu truyền thống như Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp sẽ giúp Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nâng tầm quy mô, chất lượng và năng lực dẫn dắt chuyên môn. Đồng thời, những giá trị về trí tuệ, tâm huyết và sự tận tụy của các thế hệ thầy thuốc sẽ tiếp tục được phát huy trong môi trường mới.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tập trung phát triển theo mô hình chuỗi cơ sở y tế liên kết, phân định rõ chức năng từng cơ sở, tránh chồng lấn và nâng cao hiệu quả điều trị. Bên cạnh đó, chất lượng khám chữa bệnh phải được đặt lên hàng đầu, đi cùng với đổi mới quản trị theo hướng hiện đại, dựa trên dữ liệu và chuẩn hóa toàn hệ thống.

Thứ trưởng Thuấn cũng nhấn mạnh vai trò của đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật, coi đây là nền tảng để nâng cao năng lực toàn hệ thống. “Một bệnh viện mạnh không chỉ giữ tri thức mà phải lan tỏa tri thức”, ông nói.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thế Hùng - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp phát biểu

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, Phó Giám đốc phụ trách Đỗ Thế Hùng bày tỏ sự tri ân tới các cơ quan quản lý và các thế hệ cán bộ đã góp phần xây dựng bệnh viện. Trong môi trường mới, với tên gọi cơ sở Ngọc Hồi thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tập thể bệnh viện cam kết tiếp tục nâng cao chuyên môn, y đức và chất lượng phục vụ người dân.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường bàn giao Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trực thuộc Bộ Y tế

Trong khi đó, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Dương Đức Hùng cho rằng, sự kết hợp giữa thế mạnh chuyên khoa sâu của Việt Đức và mô hình đa khoa của bệnh viện Nông nghiệp sẽ tạo ra giá trị cộng hưởng. “Người hưởng lợi lớn nhất vẫn là người bệnh”, ông nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp và Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tặng hoa chúc mừng PGS.TS Dương Đức Hùng – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thế Hùng - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cùng lãnh đạo bệnh viện.

Lãnh đạo bệnh viện cũng cam kết sau hợp nhất sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đáp ứng kỳ vọng của các bộ, ngành và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Văn Ngân/VOV.VN
Khánh thành, bàn giao Bệnh Viện Hữu nghị Lào-Việt Nam

Bệnh viện Nhật Bản chuyển giao nhiều kỹ thuật đặc biệt cho Bệnh viện Yên Bái

Đà Nẵng công bố quyết định tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

