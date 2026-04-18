Chuyên gia cao cấp về miền núi tập huấn cấp cứu ngừng tuần hoàn cho y tế cơ sở

Thứ Bảy, 09:39, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 13 đến 18/4, Đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai triển khai các hoạt động đào tạo liên tục và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu tại tỉnh Sơn La.

Trong đó, các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai đã tập huấn cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ cho hàng chục nhân viên y tế cơ sở, góp phần chuẩn hóa quy trình chuyên môn, nâng cao chất lượng cấp cứu ban đầu tại địa phương.

Cán bộ, điều dưỡng viên Bệnh viện Bạch Mai tập huấn xử lý vết thương cho nhân viên y tế cơ sở.  Ảnh: Thế Anh

 Với mục tiêu hỗ trợ hệ thống y tế của Sơn La một cách thực chất, Bệnh viện Bạch Mai đã cử đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trực tiếp tham gia giảng dạy, đào tạo các kỹ năng cốt yếu, bám sát nhu cầu thực tế của địa phương.

Tại lớp tập huấn về quản lý vết thương, 40 điều dưỡng viên từ các đơn vị y tế trong tỉnh Sơn La đã được cập nhật những kiến thức mới nhất về sinh lý học lành thương và các kỹ thuật chăm sóc vết thương phức tạp. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai, các học viên đã tham gia đi buồng và thảo luận nhiều ca lâm sàng cụ thể. Phương pháp đào tạo “cầm tay chỉ việc” này giúp đội ngũ điều dưỡng viên địa phương hệ thống hóa lại kiến thức chuyên môn và chuẩn hóa các thao tác thực hành theo tiêu chuẩn của bệnh viện tuyến chuyên sâu.

Cán bộ, điều dưỡng viên Bệnh viện Bạch Mai tập huấn xử lý vết thương cho nhân viên y tế cơ sở. Ảnh: Thế Anh

Với khóa đào tạo Cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ đã giúp 60 bác sĩ, điều dưỡng viên tại các đơn vị y tế của tỉnh Sơn La tối ưu hóa "giờ vàng" để giành lấy sự sống cho người bệnh. Đây là vấn đề mang tính sống còn trong công tác điều trị. Việc rèn luyện kỹ năng phối hợp nhóm và phản xạ xử trí tình huống khẩn cấp trên mô hình cũng như thực tế lâm sàng giúp nhân viên y tế cơ sở tự tin triển khai các kỹ thuật ngay tại đơn vị.

Chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai tập huấn cấp cứu ngừng tuần hoàn cho nhân viên y tế Sơn La. Ảnh: Thế Anh

Cùng với việc đào tạo chuyên môn, Đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai đã giới thiệu và hướng dẫn sử dụng ứng dụng Bạch Mai Care – một công cụ chuyển đổi số y tế để đặt lịch khám, tư vấn chữa bệnh từ xa và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử… Thời gian tới, Sở Y tế  Sơn La sẽ chỉ đạo các đơn vị y tế tuyến xã tổ chức hướng dẫn trực tiếp cho người dân, lồng ghép với triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử. Đồng thời, phân công cán bộ hỗ trợ theo dõi, tư vấn từ xa và từng bước tích hợp ứng dụng vào hệ thống quản lý khám chữa bệnh chung, giúp người dân tiếp cận công nghệ và phục vụ quản lý, chăm sóc sức khỏe bền vững.

Chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai tập huấn cấp cứu ngừng tuần hoàn cho nhân viên y tế Sơn La. Ảnh: Thế Anh

Cũng dịp này, Đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành khám, tư vấn sức khỏe miễn phí và tặng quà trị tổng giá 300 triệu đồng cho hơn 600 người dân vùng đồng bào dân tộc xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Văn Hải/VOV1
Bệnh viện Bạch Mai cứu sống nạn nhân vỡ tim, ngừng tuần hoàn
Bệnh viện Bạch Mai cứu sống nạn nhân vỡ tim, ngừng tuần hoàn

VOV.VN - Bệnh viện Bạch Mai vừa cấp cứu, phẫu thuật và điều trị thành công cho một cô gái bị tai nạn giao thông rất nặng, sốc đa chấn thương, vỡ tâm nhĩ phải (thường gọi là vỡ tim), tràn máu, tràn khí màng phổi 2 bên, chấn thương sọ não. Sáng nay, tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức tiễn bệnh nhân này ra viện.

Bệnh viện Bạch Mai cứu sống nạn nhân vỡ tim, ngừng tuần hoàn

Bệnh viện Bạch Mai cứu sống nạn nhân vỡ tim, ngừng tuần hoàn

VOV.VN - Bệnh viện Bạch Mai vừa cấp cứu, phẫu thuật và điều trị thành công cho một cô gái bị tai nạn giao thông rất nặng, sốc đa chấn thương, vỡ tâm nhĩ phải (thường gọi là vỡ tim), tràn máu, tràn khí màng phổi 2 bên, chấn thương sọ não. Sáng nay, tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức tiễn bệnh nhân này ra viện.

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cứu sống bệnh nhân ngưng tuần hoàn, hô hấp nguy kịch nhờ thực hiện quy trình báo động liên viện với Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ.

Cứu sống bệnh nhân ngưng tuần hoàn hô hấp nhờ báo động đỏ liên viện

Cứu sống bệnh nhân ngưng tuần hoàn hô hấp nhờ báo động đỏ liên viện

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cứu sống bệnh nhân ngưng tuần hoàn, hô hấp nguy kịch nhờ thực hiện quy trình báo động liên viện với Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ.

VOV.VN - Ngày 3/1, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ bệnh viện vừa nỗ lực cứu sống bệnh nhân sốt xuất huyết nặng viêm cơ tim có biến chứng ngưng tim-choáng tim nguy kịch bằng kỹ thuật ECMO

Cứu sống bệnh nhân sốt xuất huyết nặng biến chứng cơ tim, ngưng tuần hoàn

Cứu sống bệnh nhân sốt xuất huyết nặng biến chứng cơ tim, ngưng tuần hoàn

VOV.VN - Ngày 3/1, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ bệnh viện vừa nỗ lực cứu sống bệnh nhân sốt xuất huyết nặng viêm cơ tim có biến chứng ngưng tim-choáng tim nguy kịch bằng kỹ thuật ECMO

