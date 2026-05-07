Chuyên gia từ hơn 500 tổ chức trong và ngoài nước giảng dạy cho sinh viên kinh tế

Cụ thể, chỉ riêng đợt kết nối đầu năm 2026, gần 700 chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực đã đồng ý tham gia giảng dạy tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Trong đó có gần 4% là chuyên gia là lãnh đạo cấp cao, 45% là trưởng phó phòng, trưởng bộ phận và 52% là nhân sự ở các tổ chức nhà nước, doanh nghiệp.

Chuyên gia tiếp cận người học, rút ngắn khoảng cách giữa học thuật và thực tiễn

Các chuyên gia đến từ hơn 500 tổ chức trong nước và quốc tế, bao gồm doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia và cơ quan quản lý nhà nước, với gần 60% có trên 5 năm kinh nghiệm.

Hơn 74% chuyên gia có học vị từ Thạc sĩ trở lên và hơn 62% chuyên gia được đào tạo tại các cơ sở giáo dục quốc tế, khẳng định nền tảng học thuật vững chắc của đội ngũ giảng dạy.

Rất nhiều chuyên gia quốc tế tham gia giảng dạy

Thực tế cho thấy, từ đội ngũ chuyên gia này, người học nâng cao hiểu biết các vấn đề đương đại, tăng cường năng lực tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và ra quyết định trong bối cảnh thực tiễn, rút ngắn thời gian hội nhập tại môi trường nghề nghiệp thực tế.

Qua đó, doanh nghiệp kết nối chặt chẽ hơn với cơ sở giáo dục đại học, để cùng thiết kế, xây dựng kiến thức đào tạo, cùng giảng dạy, rút ngắn khoảng cách giữa học thuật và thực tiễn, tuyển dụng nhân lực chất lượng cao có thể làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Chuyên gia từ doanh nghiệp trang bị hiểu biết thực tế cho sinh viên

PGS.TS. Bùi Quang Hùng - Phó Giám đốc phụ trách Đại học Kinh tế TP.HCM cho biết: “Chương trình phát triển mạng lưới chuyên gia trở thành giảng viên thực tiễn không chỉ là một hoạt động học thuật, mà là cách UEH tái định nghĩa không gian học tập - nơi tri thức không dừng lại trong giảng đường mà được mở rộng qua trải nghiệm thực tiễn, đối thoại đa chiều và sự đồng hành của các chuyên gia từ khối doanh nghiệp, thị trường".