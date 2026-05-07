Chuyên gia từ hơn 500 tổ chức trong và ngoài nước giảng dạy cho sinh viên kinh tế

Thứ Năm, 11:55, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Triển khai định hướng kết nối tri thức học thuật với thực tiễn địa phương, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) đã thu hút chuyên gia từ hơn 500 tổ chức trong và ngoài nước giảng dạy kiến thức thực tiễn cho sinh viên.

Cụ thể, chỉ riêng đợt kết nối đầu năm 2026, gần 700 chuyên gia, nhà quản  lý, doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực đã đồng ý tham gia giảng dạy tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Trong đó có gần 4% là chuyên gia là lãnh đạo cấp cao, 45% là trưởng phó phòng, trưởng bộ phận và 52% là nhân sự ở các tổ chức nhà nước, doanh nghiệp.

Chuyên gia tiếp cận người học, rút ngắn khoảng cách giữa học thuật và thực tiễn

Các chuyên gia đến từ hơn 500 tổ chức trong nước và quốc tế, bao gồm doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia và cơ quan quản lý nhà nước, với gần 60% có trên 5 năm kinh nghiệm.

Hơn 74% chuyên gia có học vị từ Thạc sĩ trở lên và hơn 62% chuyên gia được đào tạo tại các cơ sở giáo dục quốc tế, khẳng định nền tảng học thuật vững chắc của đội ngũ giảng dạy.

Rất nhiều chuyên gia quốc tế tham gia giảng dạy

Thực tế cho thấy, từ đội ngũ chuyên gia này, người học nâng cao hiểu biết các vấn đề đương đại, tăng cường năng lực tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và ra quyết định trong bối cảnh thực tiễn, rút ngắn thời gian hội nhập tại môi trường nghề nghiệp thực tế.

Qua đó, doanh nghiệp kết nối chặt chẽ hơn với cơ sở giáo dục đại học, để cùng thiết kế, xây dựng kiến thức đào tạo, cùng giảng dạy, rút ngắn khoảng cách giữa học thuật và thực tiễn, tuyển dụng nhân lực chất lượng cao có thể làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Chuyên gia từ doanh nghiệp trang bị hiểu biết thực tế cho sinh viên 

PGS.TS. Bùi Quang Hùng - Phó Giám đốc phụ trách Đại học Kinh tế TP.HCM cho biết: “Chương trình phát triển mạng lưới chuyên gia trở thành giảng viên thực tiễn không chỉ là một hoạt động học thuật, mà là cách UEH tái định nghĩa không gian học tập - nơi tri thức không dừng lại trong giảng đường mà được mở rộng qua trải nghiệm thực tiễn, đối thoại đa chiều và sự đồng hành của các chuyên gia từ khối doanh nghiệp, thị trường".

Minh Hạnh - CTV Duy Phi/VOV-TP.HCM
VOV.VN - Việc giao các Sở GD-ĐT được chủ động tuyển dụng giáo viên từ mầm non đến THPT được kỳ vọng giúp tháo gỡ nút thắt thừa thiếu giáo viên trong những năm qua, tuyển đúng người, đúng chất lượng, đáp ứng sát yêu cầu của giáo dục địa phương, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo.

VOV.VN - Chính phủ đề xuất Quốc hội phương án chi 580.133 tỷ đồng từ vốn ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục trong 10 năm tới.

VOV.VN - Trong kỷ nguyên số hóa, không chỉ các ngành kinh tế mà cả lĩnh vực giáo dục cũng đang chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ. Tại các trường mầm non ở Bà Rịa – Vũng Tàu cũ nay là TPHCM cũng không nằm ngoài công cuộc chuyển đổi số chung của xã hội.

