Chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về Hà Nội quản lý

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ cùng các cơ quan liên quan đã thống nhất cao về sự cần thiết của việc chuyển giao.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu việc chuyển giao phải thực hiện theo hướng “nguyên trạng và toàn diện”, tức là chuyển toàn bộ về UBND TP. Hà Nội quản lý, bao gồm tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, hạ tầng và các hoạt động liên quan. Tuy nhiên, cần chú trọng đến việc gắn kết làng với tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, tạo ra sự liên kết với các không gian chức năng khác. Theo đó, làng không thể phát triển tách rời mà phải được đặt trong mối liên kết chặt chẽ với các trụ cột phát triển của Hà Nội, bao gồm các khu đô thị, phân khu chức năng, khu công nghệ cao, khu đại học và các không gian sinh thái.

Một nguyên tắc quan trọng khác được Phó Thủ tướng chỉ rõ là không thay đổi chức năng, nhiệm vụ và giá trị cốt lõi của làng. Đó là vai trò “ngôi nhà chung của 54 dân tộc anh em” - yếu tố nền tảng tạo nên bản sắc và ý nghĩa đặc biệt của thiết chế này. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng yêu cầu hồ sơ phải đầy đủ, chặt chẽ, trong đó phương án chuyển giao cần được xây dựng cụ thể, rõ ràng; đề án của Hà Nội tiếp tục hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, đặc biệt là làm rõ tầm nhìn, mục tiêu, lộ trình và giải pháp phát triển dài hạn.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành về phương án chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND TP. Hà Nội quản lý.

Về tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ trong thời gian sớm nhất, phấn đấu hoàn thành ngay trong những ngày đầu tháng 5 để lấy ý kiến thành viên Chính phủ và ban hành nghị quyết. Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, Hà Nội và các cơ quan liên quan cần chuẩn bị sẵn sàng các quyết định, thủ tục để triển khai bàn giao ngay, bảo đảm nhanh chóng, đồng bộ, hiệu quả. Bởi đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, mang tính lịch sử, gắn với văn hóa – “gốc rễ của dân tộc”. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương cần quyết tâm cao, triển khai nhanh, đúng chủ trương, đúng pháp luật, bảo đảm hiệu quả thực chất.