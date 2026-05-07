Chuyên Toán THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên 2026: Gần 1.100 hồ sơ, tỷ lệ chọi “khốc liệt” nhất

Thứ Năm, 17:53, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Năm 2026, chuyên Toán lớp 10 của Trường THPT Chuyên Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tiếp tục dẫn đầu về độ cạnh tranh với gần 1.100 hồ sơ cho 109 chỉ tiêu, tương đương tỷ lệ chọi khoảng 1/9,7.

Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, năm 2026, có 3.972 hồ sơ đăng ký dự thi lớp 10 cho 545 chỉ tiêu thuộc 5 khối chuyên. 

Trong đó, khối chuyên Toán có số lượng đăng ký đông nhất với 1.060 hồ sơ. Xếp thứ hai là khối chuyên Hóa học với 803 hồ sơ. Lần lượt xếp sau về số hồ sơ đăng ký chuyên Vật lý với 785 hồ sơ, chuyên Tin học với 752 hồ sơ; chuyên Sinh học 572 hồ sơ.

Khối chuyên Toán có số lượng đăng ký đông nhất với 1.060 hồ sơ.

Chỉ tiêu của mỗi khối chuyên đều là 109, vì vậy tỷ lệ chọi cũng theo thứ tự lần lượt này.

Cụ thể, khối chuyên Toán có tỷ lệ chọi cao nhất, lên đến 1/9,7; tức khoảng 10 em thi thì lấy 1. Lần lượt xếp sau là các khối chuyên Hóa học với tỷ lệ chọi 1/7,4; chuyên Vật lý tỷ lệ chọi là 1/7,2; chuyên Tin học 1/6,9; chuyên Sinh học 1/5,2.

Năm 2026, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 trên phạm vi toàn quốc với tổng chỉ tiêu là 545, cho 5 khối chuyên gồm Toán, Hóa học, Tin học, Sinh học, Vật lý (mỗi khối 109 chỉ tiêu).

Lịch thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 23-24/5:

Tất cả thí sinh đều phải dự thi 3 môn thi chung là Ngữ văn, Toán (vòng 1) và Tiếng Anh.

Ngoài ra, thí sinh thi các môn chuyên theo khối đăng ký, gồm: Toán (vòng 2) cho chuyên Toán và Tin; Tin học cho chuyên Tin; Khoa học tự nhiên (phần kiến thức, kỹ năng) tương ứng cho các chuyên Vật lý, Hoá học và Sinh học.

Điểm trúng tuyển là tổng điểm thi môn Toán (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2. Điểm môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh là điều kiện, không dùng để tính điểm trúng tuyển.

Sau công bố tỷ lệ chọi tuyển sinh lớp 10, có nên cho học sinh điều chỉnh đăng ký?

VOV.VN - Cùng công bố tỷ lệ chọi sau khi thí sinh đăng ký nguyện vọng, nhưng TP.HCM cho phép điều chỉnh còn Hà Nội giữ nguyên lựa chọn ban đầu. Sự khác biệt này đặt ra câu hỏi: khi thông tin đã minh bạch, học sinh có nên được trao thêm cơ hội điều chỉnh để đảm bảo quyền lợi trong một kỳ thi cạnh tranh cao?

Thu Hằng/VOV.VN
Tag: chuyên Toán tỷ lệ chọi thi lớp 10 Khoa học Tự nhiên tuyển sinh 2026
Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Chi tiết số lượng nguyện vọng vào từng trường
VOV.VN - Tối 28/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập không chuyên và chuyên năm học 2026-2027.

Tuyên dương nam sinh lớp 10 ở Nghệ An dũng cảm cứu 2 người gặp nạn trên biển
VOV.VN - Sáng 13/4, Trường THPT Nghi Lộc 3 (Nghệ An) đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng em Võ Hoàng Thành (học sinh lớp 10D4) vì hành động dũng cảm cứu 2 người gặp nạn trên biển.

