Cô gái ngã ra đường sau va chạm, bị xe buýt cán tử vong ở Hà Nội

Ngày 20/10, Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và xe buýt khiến cô gái tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h39 cùng ngày, tại khu vực trước cửa số nhà 165 Xuân Thủy (phường Cầu Giấy) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 xe máy và 1 xe buýt.

Nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy mang BKS 29E2-941.XX do một nam giới cầm lái, đi theo hướng Xuân Thủy - Cầu Giấy. Đến khu vực quay đầu đối diện số nhà 165 Xuân Thủy, xe này bất ngờ chuyển làn, va chạm với xe máy mang biển số 36AZ-025.XX do một cô gái điều khiển.

Sau cú va chạm, cô gái ngã ra đường, bị xe buýt tuyến số 27 của Công ty CP Xe điện Hà Nội (Transeco) cán qua và tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6, cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phối hợp với Công an phường Cầu Giấy giải quyết vụ tai nạn.