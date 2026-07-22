Cỗ máy "0 đồng" và chuyến đi 600km xé màn đêm cứu rốn lũ Mường Than

Tóm tắt

VOV.VN - Giữa đại công trường ngổn ngang bùn đất sau trận lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, cùng với nỗ lực của chính quyền, sự chung tay của các nhóm thiện nguyện đã tiếp thêm sức mạnh lớn lao cho bà con vùng lũ. Hành trình vượt 600 cây số từ Thanh Hóa của một nhóm 6 người, mang theo cơ giới chuyên dụng đi tuyến đầu đã để lại ấn tượng mạnh về sự bài bản và tinh thần cống hiến vô tư, thầm lặng.

