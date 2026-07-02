Cơ sở sản xuất kinh doanh thùng xốp ở Đồng Tháp bị cháy gây thiệt hại nặng

Khoảng 13h20 ngày 2/7, tại khu vực kho chứa hàng của cơ sở sản xuất, kinh doanh thùng xốp - gia dụng Năm Huệ ở xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp do ông Mai Tấn Thành làm chủ xảy ra cháy. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, người dân và chủ cơ sở đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không hiệu quả, đồng thời báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy- chữa cháy.

Vụ cháy tuy chưa gây thiệt hại về người nhưng tài sản bị hư hỏng nặng

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Đồng Tháp đã huy động 6 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã gây thiệt hại lớn về tài sản.

Cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân gây ra cháy và thống kê mức độ thiệt hại.