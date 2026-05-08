Cố tình che biển số xe có thể bị phạt tới 26 triệu đồng

Bộ Công an đang trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong đó, dự thảo bổ sung nhiều quy định liên quan đến tem kiểm định và biển số xe, với mức phạt cao nhất lên tới 26 triệu đồng.

Theo nội dung dự thảo, Điều 3 sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Điều 13 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Theo đề xuất của Bộ Công an, người có hành vi làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe có thể bị phạt tới 26 triệu đồng.

Cụ thể, tại điểm b khoản 6, dự thảo sửa đổi theo hướng bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi điều khiển xe không được dán tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc dán tem nhưng không đúng quy định. Quy định này áp dụng cả với rơ moóc và sơ mi rơ moóc.

Ngoài ra, dự thảo tiếp tục quy định xử phạt đối với trường hợp điều khiển xe không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với loại xe thuộc diện phải kiểm định, trừ xe đăng ký tạm thời; hoặc có nhưng đã hết hiệu lực từ 1 tháng trở lên.

Theo dự thảo, hành vi không dán tem kiểm định hoặc dán tem không đúng quy định sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng.

Tại điểm b khoản 8, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến biển số xe. Theo đó, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt nếu gắn biển số không đủ, không đúng vị trí, không đúng quy cách; biển số không rõ chữ, số; sử dụng chất liệu khác sơn hoặc dán lên chữ, số của biển số.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung hành vi sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi tính năng nhận biết thông tin của biển số xe, kể cả đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc.

Đối với hành vi này, mức phạt được đề xuất từ 20 triệu đồng đến 26 triệu đồng.