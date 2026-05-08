Cố tình che biển số xe có thể bị phạt tới 26 triệu đồng

Thứ Sáu, 09:14, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo đề xuất của Bộ Công an, người có hành vi làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe có thể bị phạt tới 26 triệu đồng.

Bộ Công an đang trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong đó, dự thảo bổ sung nhiều quy định liên quan đến tem kiểm định và biển số xe, với mức phạt cao nhất lên tới 26 triệu đồng.

Theo nội dung dự thảo, Điều 3 sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Điều 13 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

VOV.VN - Theo đề xuất của Bộ Công an, người có hành vi làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe có thể bị phạt tới 26 triệu đồng.

Cụ thể, tại điểm b khoản 6, dự thảo sửa đổi theo hướng bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi điều khiển xe không được dán tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc dán tem nhưng không đúng quy định. Quy định này áp dụng cả với rơ moóc và sơ mi rơ moóc.

Ngoài ra, dự thảo tiếp tục quy định xử phạt đối với trường hợp điều khiển xe không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với loại xe thuộc diện phải kiểm định, trừ xe đăng ký tạm thời; hoặc có nhưng đã hết hiệu lực từ 1 tháng trở lên.

Theo dự thảo, hành vi không dán tem kiểm định hoặc dán tem không đúng quy định sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng.

Tại điểm b khoản 8, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến biển số xe. Theo đó, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt nếu gắn biển số không đủ, không đúng vị trí, không đúng quy cách; biển số không rõ chữ, số; sử dụng chất liệu khác sơn hoặc dán lên chữ, số của biển số.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung hành vi sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi tính năng nhận biết thông tin của biển số xe, kể cả đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc.

Đối với hành vi này, mức phạt được đề xuất từ 20 triệu đồng đến 26 triệu đồng.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: che biển số xe lật biển biển số xe giả kiểm định xe tem kiểm định biển số xe Nghị định 168/2024/NĐ-CP Bộ Công an xử phạt giao thông phạt nguội vi phạm giao thông biển số không đúng quy định phạt tới 26 triệu đồng
Cố tình che biển số “né” camera AI, shipper bị xử phạt
Cố tình che biển số “né” camera AI, shipper bị xử phạt

VOV.VN - Thông qua hệ thống camera AI, lực lượng CSGT đã kịp thời phát hiện, thông báo tới các tổ tuần tra để dừng phương tiện, xử lý nhiều trường hợp shipper chở hàng hóa che khuất biển kiểm soát, có dấu hiệu cố tình “né” phạt nguội, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cố tình che biển số xe để tránh phạt nguội sẽ bị xử phạt thế nào?

VOV.VN - Theo quy định hiện hành, người điều khiển xe máy cố tình che biển số sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Tương tự, đối với người điều khiển xe ô tô vi phạm bị phạt tiền từ 20- 26 triệu đồng, bị trừ 6 điểm GPLX và buộc phải thực hiện đúng quy định về biển số. 

Xử lý tài xế cố tình che biển số để lùi xe trên cao tốc

VOV.VN - Lực lượng CSGT liên tiếp phát hiện, xử lý 02 trường hợp lùi xe trên đường cao tốc. Đáng chú ý có 01 trường hợp tài xế đã dùng giẻ che lại biển số nhằm để camera không ghi nhận được biển số.

