Cơn khát nước sạch giữa vùng đất nhiễm phèn mặn ở Biển Bạch, Cà Mau

Dọc tuyến kênh Xáng Cùng (ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch) dài 3km, toàn bộ hộ dân đang sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt. Trước Tết Nguyên đán, bên kia kênh, thuộc địa bàn tỉnh An Giang mới đưa vào vận hành nhà máy nước sạch. Bà con bên đó có dòng nước ngọt xài thoải mái, còn bên đây, người dân phải mua từng lu nước với giá đắt đỏ, lòng người khó có thể lặng.

Nỗi lòng “cách 1 dòng kênh”

Nhắc đến cảnh thiếu nước, bà Lê Thị Đủ - người dân địa phương thở dài, bởi khi đường ống nước sạch kéo qua nhà bà đã đi mua ngay đồng hồ về lắp, vậy mà hơn năm rồi mặt đồng hồ vẫn toàn số 0. Điều đó, thể hiện cho sự thật: có đường ống nhưng nước sạch chưa về.

Gia đình bà Lê Thị Đủ đã lắp đặt đồng hồ nhưng chưa có nước sạch dùng.

Con gái bà Đủ làm dâu bên kia tuyến kênh khoe: “mỗi khối nước giá 6 ngàn đồng”, còn bà đang phải mua mỗi lu nước 700 lít với giá 60.000 đồng. Bà Đủ so bì, gia đình cũng nảy ra ý định, kéo nước ngang kênh về xài nhưng ngoài tốn chi phí nhiều thì còn đó rủi ro, phương tiện thủy chạy ngang làm bể ống.

"Thấy buồn, họp lần nào bà con cũng gửi yêu cầu về nước hết. Trạm nước bên đó của tỉnh An Giang, mình muốn vô đồng hồ thì đi ngang sông, rồi kéo ống qua bên đây cũng hết hơn 3 triệu. Có điều không chắc ăn, đâm ngang sông mà nên chưa có dám kéo về sài. Giờ thì tới đâu hay tới đó thôi. Nhà nước giờ mà làm cho dân có nước nữa thì tôi sống toại nguyện rồi đó", bà Đủ chia sẻ.

Ông Lê Văn Tuấn, ở cùng tuyến cũng thấy “mình thua thiệt hơn người dân bên kia”. "Bên có nước mà bên đây không có nước, tôi thấy bên bển ngon hơn. Bà con ở đây ai cũng mong mau có nước để dân mình xài cho thoải mái. Vùng này nước mặn, hiếm nước nên ai cũng mong chờ hết đó", ông Tuấn bày tỏ.

Mỗi mùa khô đến, nhiều hộ dân ở Biển Bạch lại rơi vào cảnh thiếu nước.

Địa chất tại xã Biển Bạch khắc nghiệt, với phần lớn diện tích đất nhiễm phèn, mặn nặng. Những giếng nước ngầm người dân khoan sâu đến 100m cũng không thể có nước ngọt. Khi mùa mưa qua đi, những lu nước mưa kiệt dần cũng là lúc bà con rơi vào cảnh "khát" nước, buộc phải mua nước từ các ghe máy với giá cao mà không phải mua lúc nào cũng được.

Để mặt đồng hồ nhảy số

Ông Lê Thành Văn, Trưởng ấp Thanh Tùng cho biết, thực trạng nêu trên đã kéo dài từ xa xưa. Có những hộ dân đã mấy đời phải sống trong cảnh như vậy nên càng ngóng trông nước sạch về. Toàn ấp Thanh Tùng hiện có gần 200 hộ thiếu nước, trong đó, hơn 100 hộ đã có nước sạch về nhưng bị quá tải phải canh giờ hứng trong đêm khuya. Còn hơn 40 hộ trên tuyến kênh Xáng Cùng chưa có nước sạch.

Trước nhu cầu thiết thực của bà con, ông Văn đề xuất: "Về phương án để có nước, nếu Trung tâm Nước sạch hai bên phối hợp được thì nên đặt một đồng hồ tổng kéo từ bên kia về, rồi kết nối với hệ thống ống đã có sẵn bên đây để cấp nước cho bà con dùng, cách đó là nhanh nhất".

Người dân địa phương đang phải mua nước với giá cao nhưng không phải lúc nào cũng mua được.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Biển Bạch, được sự quan tâm của các cấp ngành, tình trạng hộ dân thiếu nước trên địa bàn giảm qua từng năm. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một bộ phận người dân thiếu nước. Với trách nhiệm của địa phương, rất mong được cấp trên tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn.

"Khu vực ấp Thanh Tùng và ấp 18 có vài chục hộ dân khó khăn, do chưa có nước. Sở Nông nghiệp, Trung tâm Nước sạch vẫn đang tiếp tục tìm giải pháp cấp nước đến người dân. Người dân ở những vị trí thiếu rất mong có nước, chúng tôi cũng đã kiến nghị cấp trên tiếp tục quan tâm, đầu tư để đáp ứng mong mỏi của người dân", ông Hải cho biết.

Nhiều hộ dân trên tuyến Xáng Cùng đã lắp đồng hồ nước hơn 1 năm nhưng chưa có nước.

Lu nước cạn đáy và mặt đồng hồ nước vẫn mãi dừng ở số 0 đang là nỗi trăn trở của những người dân thiếu nước xã Biển Bạch. Giữa vùng đất nhiễm phèn mặn khắc nghiệt, niềm khát khao qua nhiều thế hệ vẫn là dòng nước ngọt thiết yếu.