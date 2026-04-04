中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cơn khát nước sạch giữa vùng đất nhiễm phèn mặn ở Biển Bạch, Cà Mau

Thứ Bảy, 06:00, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cứ đến mùa khô, một bộ phận người dân xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau lại chịu cảnh thiếu nước. Cơn khát đã kéo dài mấy đời người, hiện họ đang khát khao có nước hơn bao giờ hết.

Dọc tuyến kênh Xáng Cùng (ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch) dài 3km, toàn bộ hộ dân đang sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt. Trước Tết Nguyên đán, bên kia kênh, thuộc địa bàn tỉnh An Giang mới đưa vào vận hành nhà máy nước sạch. Bà con bên đó có dòng nước ngọt xài thoải mái, còn bên đây, người dân phải mua từng lu nước với giá đắt đỏ, lòng người khó có thể lặng.

Nỗi lòng “cách 1 dòng kênh”

Nhắc đến cảnh thiếu nước, bà Lê Thị Đủ - người dân địa phương thở dài, bởi khi đường ống nước sạch kéo qua nhà bà đã đi mua ngay đồng hồ về lắp, vậy mà hơn năm rồi mặt đồng hồ vẫn toàn số 0. Điều đó, thể hiện cho sự thật: có đường ống nhưng nước sạch chưa về.

con khat nuoc sach giua vung dat nhiem phen man o bien bach, ca mau hinh anh 1
Gia đình bà Lê Thị Đủ đã lắp đặt đồng hồ nhưng chưa có nước sạch dùng.

Con gái bà Đủ làm dâu bên kia tuyến kênh khoe: “mỗi khối nước giá 6 ngàn đồng”, còn bà đang phải mua mỗi lu nước 700 lít với giá 60.000 đồng. Bà Đủ so bì, gia đình cũng nảy ra ý định, kéo nước ngang kênh về xài nhưng ngoài tốn chi phí nhiều thì còn đó rủi ro, phương tiện thủy chạy ngang làm bể ống.

"Thấy buồn, họp lần nào bà con cũng gửi yêu cầu về nước hết. Trạm nước bên đó của tỉnh An Giang, mình muốn vô đồng hồ thì đi ngang sông, rồi kéo ống qua bên đây cũng hết hơn 3 triệu. Có điều không chắc ăn, đâm ngang sông mà nên chưa có dám kéo về sài. Giờ thì tới đâu hay tới đó thôi. Nhà nước giờ mà làm cho dân có nước nữa thì tôi sống toại nguyện rồi đó", bà Đủ chia sẻ.

Ông Lê Văn Tuấn, ở cùng tuyến cũng thấy “mình thua thiệt hơn người dân bên kia”. "Bên có nước mà bên đây không có nước, tôi thấy bên bển ngon hơn. Bà con ở đây ai cũng mong mau có nước để dân mình xài cho thoải mái. Vùng này nước mặn, hiếm nước nên ai cũng mong chờ hết đó", ông Tuấn bày tỏ.

con khat nuoc sach giua vung dat nhiem phen man o bien bach, ca mau hinh anh 2
Mỗi mùa khô đến, nhiều hộ dân ở Biển Bạch lại rơi vào cảnh thiếu nước.

Địa chất tại xã Biển Bạch khắc nghiệt, với phần lớn diện tích đất nhiễm phèn, mặn nặng. Những giếng nước ngầm người dân khoan sâu đến 100m cũng không thể có nước ngọt. Khi mùa mưa qua đi, những lu nước mưa kiệt dần cũng là lúc bà con rơi vào cảnh "khát" nước, buộc phải mua nước từ các ghe máy với giá cao mà không phải mua lúc nào cũng được.

Để mặt đồng hồ nhảy số

Ông Lê Thành Văn, Trưởng ấp Thanh Tùng cho biết, thực trạng nêu trên đã kéo dài từ xa xưa. Có những hộ dân đã mấy đời phải sống trong cảnh như vậy nên càng ngóng trông nước sạch về. Toàn ấp Thanh Tùng hiện có gần 200 hộ thiếu nước, trong đó, hơn 100 hộ đã có nước sạch về nhưng bị quá tải phải canh giờ hứng trong đêm khuya. Còn hơn 40 hộ trên tuyến kênh Xáng Cùng chưa có nước sạch.

Trước nhu cầu thiết thực của bà con, ông Văn đề xuất: "Về phương án để có nước, nếu Trung tâm Nước sạch hai bên phối hợp được thì nên đặt một đồng hồ tổng kéo từ bên kia về, rồi kết nối với hệ thống ống đã có sẵn bên đây để cấp nước cho bà con dùng, cách đó là nhanh nhất".

con khat nuoc sach giua vung dat nhiem phen man o bien bach, ca mau hinh anh 3
Người dân địa phương đang phải mua nước với giá cao nhưng không phải lúc nào cũng mua được.

 Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Biển Bạch, được sự quan tâm của các cấp ngành, tình trạng hộ dân thiếu nước trên địa bàn giảm qua từng năm. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một bộ phận người dân thiếu nước. Với trách nhiệm của địa phương, rất mong được cấp trên tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn.

"Khu vực ấp Thanh Tùng và ấp 18 có vài chục hộ dân khó khăn, do chưa có nước. Sở Nông nghiệp, Trung tâm Nước sạch vẫn đang tiếp tục tìm giải pháp cấp nước đến người dân. Người dân ở những vị trí thiếu rất mong có nước, chúng tôi cũng đã kiến nghị cấp trên tiếp tục quan tâm, đầu tư để đáp ứng mong mỏi của người dân", ông Hải cho biết.

con khat nuoc sach giua vung dat nhiem phen man o bien bach, ca mau hinh anh 4
Nhiều hộ dân trên tuyến Xáng Cùng đã lắp đồng hồ nước hơn 1 năm nhưng chưa có nước.

Lu nước cạn đáy và mặt đồng hồ nước vẫn mãi dừng ở số 0 đang là nỗi trăn trở của những người dân thiếu nước xã Biển Bạch. Giữa vùng đất nhiễm phèn mặn khắc nghiệt, niềm khát khao qua nhiều thế hệ vẫn là dòng nước ngọt thiết yếu.

thieu_nuoc_o_ca_mau_1.jpg

Hạn hán, thiếu nước sẽ kết thúc vào đầu tháng 5

VOV.VN - Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, khô hạn và thiếu nước đã và đang xảy ra ở nhiều địa phương với mức độ quy mô nhỏ. Nắng nóng và hạn hán diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi hạn hán như: Tây Bắc Bộ và khu vực Tây Nguyên.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

TP Hồ Chí Minh hỗ trợ Cà Mau câng cao chất lượng y tế

Cà Mau: Xe tải gặp sự cố cabin, gây tai nạn liên hoàn

Cà Mau: Công an phường Láng Tròn khám phá nhanh vụ cướp tài sản

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục