Công an Đắk Lắk khẩn trương thực hiện cấp đổi con dấu sau sáp nhập

Từ ngày 1/7 đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thu hồi gần 5.000 con dấu và cấp mới hơn 1.000 con dấu cho các cơ quan, tổ chức. Trung bình mỗi ngày, lực lượng chức năng tiếp nhận và xử lý gần 1.000 hồ sơ liên quan. Khối lượng công việc dồn dập, tập trung trong thời gian ngắn đã khiến cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý con dấu phải làm việc xuyên trưa, thậm chí cả đêm để kịp tiến độ.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường 18 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến con dấu tại bộ phận hành chính công tỉnh từ 6 giờ sáng đến 22 giờ hàng ngày, bao gồm cả thứ Bảy, Chủ nhật.

Tuy nhiên, do số lượng hồ sơ của các cơ quan, đơn vị hành chính gửi về cùng lúc khá lớn, nên nhiều trường hợp vẫn phải chờ đợi đến lượt xử lý.

Bà Cao Thị Tuyền, đại diện Trường THCS Hùng Vương, phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk ( xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cũ) chia sẻ: "Đợt này trường lên đăng ký làm mẫu con dấu mới, nay đã mùng 9 mà trường vẫn chưa thể chi lương, giáo viên đang rất sốt ruột. Sáng nay, tôi lên nộp hồ sơ từ 7 giờ kém, giờ gần 10 giờ mà vẫn chưa thấy gọi tên xử lý."

Theo bà Hoàng Thị Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đắk Lắk, khối lượng công việc cấp đổi con dấu lần này rất lớn, lực lượng công an phải tăng cường nhân lực, làm việc gấp nhiều lần so với ngày thường. Tuy nhiên, việc giải quyết hồ sơ chưa thể đáp ứng hết nhu cầu ngay lập tức do nhiều hồ sơ còn sai sót, thiếu giấy tờ, bên cạnh đó hệ thống truy cập dữ liệu cũng có thời điểm quá tải, ảnh hưởng tiến độ xử lý.

"Cơ quan công an và các cán bộ, chiến sĩ đã hết sức cố gắng để đảm bảo tốt nhất cho hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian chờ đợi, rất mong các đơn vị chia sẻ, đồng thời cần chủ động tham khảo kỹ thành phần hồ sơ để khi nộp có thể giải quyết ngay, hạn chế việc bổ sung, điều chỉnh nhiều lần", bà Hoàng Thị Tâm khuyến nghị.

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hoàn thành việc cấp đổi con dấu trong thời gian sớm nhất, phục vụ tốt hoạt động của các cơ quan, tổ chức, không để gián đoạn công việc sau sáp nhập.