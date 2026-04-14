Công an đang xác minh nữ tài xế “cố thủ” sau va chạm liên hoàn ở khu đô thị Hà Nội
VOV.VN - Một vụ TNGT liên hoàn xảy ra tại một khu đô thị ở Hà Nội vào tối 14/4 đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều thông tin lan truyền cho rằng nữ tài xế điều khiển xe Mercedes có biểu hiện không tỉnh táo và “cố thủ” trong xe, tuy nhiên cơ quan chức năng đang xác minh.
Theo các video và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra bên trong một khu đô thị ở Hà Nội. Một chiếc xe mang nhãn hiệu Mercedes được cho là đã va chạm với nhiều phương tiện khác, gây hư hỏng tại hiện trường.
Một số nhân chứng đăng tải thông tin cho biết người điều khiển phương tiện là nữ giới, có dấu hiệu bất thường sau tai nạn và không rời khỏi xe trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin một chiều từ mạng xã hội, chưa được kiểm chứng chính thức.
Ghi nhận từ các đoạn clip lan truyền, hiện trường vụ việc có nhiều phương tiện bị ảnh hưởng, một số xe bị móp méo, hư hỏng. Lực lượng chức năng được cho là đã có mặt để xử lý vụ việc và phân luồng giao thông.
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng tại Hà Nội chưa công bố thông tin chính thức về nguyên nhân vụ tai nạn, tình trạng của tài xế cũng như mức độ thiệt hại về người và tài sản.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.