Công an Đồng Nai đang làm rõ vụ bé trai 8 tuổi tử vong tại hồ bơi

Vào khoảng 7h20 sáng cùng ngày, trong lúc đang tắm tại một hồ bơi thuộc phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai, một số người dân bàng hoàng phát hiện cháu H.P.T.S (8 tuổi, ngụ TP.HCM) đang nằm bất động dưới nước ở khu vực cuối hồ trong tư thế úp mặt.

Hồ bơi nơi xảy ra vụ việc

Nghi ngờ cháu bé gặp nạn, người dân xung quanh đã lập tức hô hoán, phối hợp đưa cháu S. lên bờ để tiến hành các biện pháp sơ cứu khẩn cấp, đồng thời chuyển ngay đến bệnh viện. Tuy nhiên, cháu S. đã tử vong sau đó.

Qua trích xuất camera an ninh tại khu vực bể bơi, cơ quan chức năng ghi nhận vào thời điểm 7h15, cháu S. có lấy đà từ xa rồi nhảy xuống hồ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là ngay sau khi vừa tiếp nước, cháu bé đã đứng im tại một vị trí và hoàn toàn bất động.

Hiện tại, Công an TP.Đồng Nai đang phối hợp cùng Công an phường Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra và làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ đuối nước thương tâm này.