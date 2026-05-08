Công an làm việc với người đi xe máy đầu trần, chở chó được đội mũ kiểu bảo hiểm

Ngày 8/5, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Quỳnh Lưu, Nghệ An nhưng không đội mũ bảo hiểm. Trong khi đó, chú chó đứng phía trước xe lại được đội một chiếc mũ có hình dáng giống mũ bảo hiểm và được cài quai đầy đủ.

Anh V.Q.H. tại công an xã Quỳnh Lưu.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự khó hiểu, cho rằng hành vi của người đàn ông thể hiện sự coi thường quy định an toàn giao thông cũng như tính mạng của bản thân.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Quỳnh Lưu đã tiến hành xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện trong clip. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người vi phạm là V.Q.H. (SN 1989).

Tại cơ quan công an, anh H. thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an xã Quỳnh Lưu đã lập biên bản làm việc, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.