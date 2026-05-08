Công an làm việc với người đi xe máy đầu trần, chở chó được đội mũ kiểu bảo hiểm

Thứ Sáu, 23:08, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, trong khi chú chó đứng phía trước xe lại “được đội một chiếc mũ có hình dáng giống mũ bảo hiểm”, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngày 8/5, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Quỳnh Lưu, Nghệ An nhưng không đội mũ bảo hiểm. Trong khi đó, chú chó đứng phía trước xe lại được đội một chiếc mũ có hình dáng giống mũ bảo hiểm và được cài quai đầy đủ.

cong an lam viec voi nguoi di xe may dau tran, cho cho duoc doi mu kieu bao hiem hinh anh 1
Anh V.Q.H. tại công an xã Quỳnh Lưu.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự khó hiểu, cho rằng hành vi của người đàn ông thể hiện sự coi thường quy định an toàn giao thông cũng như tính mạng của bản thân.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Quỳnh Lưu đã tiến hành xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện trong clip. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người vi phạm là V.Q.H. (SN 1989).

Tại cơ quan công an, anh H. thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an xã Quỳnh Lưu đã lập biên bản làm việc, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: clip xe máy chở chó đội mũ bảo hiểm mũ bảo hiểm vi phạm luật giao thông an toàn giao thông
Người đàn ông uống rượu, chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm tông bị thương CSGT
VOV.VN - Khi Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Trịnh Ngọc Tấn đã tăng ga bỏ chạy và gây thương tích cho Đại úy Đỗ Quốc Dũng.

Clip ghi cảnh 2 nữ sinh không đội mũ bảo hiểm, người ngồi sau quay ngược 180 độ
VOV.VN - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa xác minh, xử lý trường hợp 2 nữ sinh có hành vi không đội mũ bảo hiểm, người ngồi sau xe có tư thế quay 180 độ về phía sau.

Người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm có bị phạt không?
VOV.VN - Thính giả Minh Hà (Hà Nội) hỏi: “Xin hỏi, nếu đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Nếu chở theo người phía sau không đội mũ thì có bị phạt không?”

