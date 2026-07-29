Công an Lào Cai bác bỏ thông tin xe công vụ gặp nạn khiến 2 cán bộ mất tích

Tóm tắt

VOV.VN - Công an tỉnh Lào Cai khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc xe công vụ CSGT gặp nạn khiến 2 cán bộ mất tích là hoàn toàn sai sự thật. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp phát tán tin giả theo quy định.

