Công an phường Hạc Thành hỗ trợ du khách nước ngoài nhận lại tài sản thất lạc

Theo tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá: ngày 30/4/2026, Công an phường Hạc Thành tiếp nhận thông tin từ Khách sạn Đại Lộc 3 về việc anh Rice Keaton Brian Gregory, quốc tịch Hoa Kỳ, trong quá trình di chuyển từ Đà Nẵng ra Hà Nội đã sơ suất để quên chiếc điện thoại di động trên xe khách tuyến Đà Nẵng - Hà Nội của nhà xe Kim Chi.

Cơ quan Công trao lại điện thoại bị thất lạc cho anh Rice Keaton Brian Gregory (Ảnh CATH)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hạc Thành đã nhanh chóng xác minh, phối hợp với nhà xe kiểm tra, tìm kiếm tài sản thất lạc. Với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng Công an đã tìm lại được chiếc điện thoại và trao trả tận tay cho anh Rice Keaton Brian Gregory.

Nhận lại tài sản, anh Rice Keaton Brian Gregory bày tỏ sự xúc động và gửi thư cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hạc Thành vì đã tận tình hỗ trợ, nhanh chóng giúp anh tìm lại tài sản thất lạc. Anh đánh giá cao tác phong chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và sự thân thiện của lực lượng Công an trong quá trình hỗ trợ người dân và du khách.