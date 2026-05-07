Công an phường Hạc Thành hỗ trợ du khách nước ngoài nhận lại tài sản thất lạc

Thứ Năm, 17:16, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ sau một thời gian ngắn tiếp nhận thông tin, Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá đã nhanh chóng giúp anh Rice Keaton Brian Gregory (du khách Mỹ) tìm lại chiếc điện thoại thất lạc trên chuyến xe từ Đà Nẵng ra Hà Nội.

Theo tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá: ngày 30/4/2026, Công an phường Hạc Thành tiếp nhận thông tin từ Khách sạn Đại Lộc 3 về việc anh Rice Keaton Brian Gregory, quốc tịch Hoa Kỳ, trong quá trình di chuyển từ Đà Nẵng ra Hà Nội đã sơ suất để quên chiếc điện thoại di động trên xe khách tuyến Đà Nẵng - Hà Nội của nhà xe Kim Chi.

cong an phuong hac thanh ho tro du khach nuoc ngoai nhan lai tai san that lac hinh anh 1
Cơ quan Công trao lại điện thoại bị thất lạc cho anh Rice Keaton Brian Gregory (Ảnh CATH)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hạc Thành đã nhanh chóng xác minh, phối hợp với nhà xe kiểm tra, tìm kiếm tài sản thất lạc. Với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng Công an đã tìm lại được chiếc điện thoại và trao trả tận tay cho anh Rice Keaton Brian Gregory.

 Nhận lại tài sản, anh Rice Keaton Brian Gregory bày tỏ sự xúc động và gửi thư cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hạc Thành vì đã tận tình hỗ trợ, nhanh chóng giúp anh tìm lại tài sản thất lạc. Anh đánh giá cao tác phong chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và sự thân thiện của lực lượng Công an trong quá trình hỗ trợ người dân và du khách.

 

Sỹ Đức/VOV1
Nhặt được ví có tiền, người đàn ông nghèo tìm cách trả lại người mất
Học sinh Đồng Tháp nhặt và trả lại tài sản cho người bị mất
Trả lại tiền và vàng trị giá hơn 400 triệu đồng cho người bị mất
