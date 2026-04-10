中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an vào cuộc vụ tài xế taxi dùng gạch tấn công hành khách ở Nghệ An

Thứ Sáu, 23:14, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc một nam tài xế taxi có hành vi dùng gạch tấn công hành khách xảy ra trên địa bàn. Vụ việc được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội vào chiều 10/4, gây bức xúc trong dư luận.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, tại khu vực trước một siêu thị điện máy trên đường Nguyễn Trãi (phường Vinh Hưng), xảy ra vụ xô xát giữa một tài xế taxi và hai hành khách.

Tài xế cầm gạch tấn công hành khách nam hành khách. (Ảnh cắt từ video).

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ việc hai hành khách (gồm 1 nam, 1 nữ) không hài lòng với thái độ phục vụ của tài xế. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Nội dung video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, trong lúc căng thẳng, tài xế taxi đã lao vào tấn công nữ hành khách khiến người này hoảng loạn. Khi người phụ nữ đang gọi điện thoại, tài xế tiếp tục tiến đến, hai bên to tiếng và người này có hành vi định tát nhưng không trúng, sau đó nữ hành khách bỏ chạy vào phía trong.

Nam hành khách đi cùng đã can ngăn và dùng điện thoại ghi lại sự việc. Lúc này, tài xế chạy đến khu vực gốc cây gần đó, nhặt 2 viên gạch quay lại tấn công người đàn ông. Hậu quả, nam hành khách bị đánh trúng vào vùng ngực, khuỵu xuống. Sự việc chỉ dừng lại khi có người dân can ngăn.

Người đần ông được kiểm tra sức khỏe sau khi bị tấn công (Ảnh: Cẩm Hằng).

Theo tìm hiểu, tài xế taxi trú tại phường Vinh Phú (Nghệ An), 2 hành khách là vợ chồng.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Vinh Hưng đã vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng sớm điều tra, xử lý nghiêm hành vi bạo lực, đảm bảo an toàn cho hành khách khi sử dụng dịch vụ vận tải.

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tài xế taxi vừa lái xe vừa dùng điện thoại bị xử lý

6 nhóm vi phạm bị siết phạt từ 1/3: Gian lận ETC, taxi, thuê xe tự lái…

Tạm giữ hình sự lái xe taxi cưỡng đoạt tài sản của hai khách người Mông

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục