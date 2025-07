Công an xã làm thủ tục, người dân ngồi nhà nhận đăng ký xe tại Đắk Lắk

Tại Đắk Lắk, dù phần mềm đôi lúc vận hành chưa ổn định, nhưng với sự nỗ lực của lực lượng chức năng, người dân vẫn rất thuận lợi đăng ký phương tiện ngay tại địa phương, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí đi lại.

Xe của ông Trương Văn Quốc được lực lượng công an xã Ea K'tur kiểm tra số khung, số máy và hỗ trợ làm thủ tục đăng ký lại xe trên phần mềm điện tử.

Ông Trương Văn Quốc (56 tuổi), trú xã Ea K’tur, tỉnh Đắk Lắk, vừa mua một chiếc ô tô 5 chỗ đã qua sử dụng. Ông Quốc chia sẻ, sau khi hoàn tất thủ tục rút hồ sơ gốc tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, ông đưa xe về và đến trụ sở Công an xã Ea K’tur để làm thủ tục đăng ký lại. Dù đã lớn tuổi và không rành công nghệ, nhưng ông được cán bộ công an tận tình hướng dẫn, hỗ trợ. Nhờ đó, toàn bộ quá trình đăng ký xe diễn ra nhanh chóng.

“Tôi được cán bộ công an bộ phận đăng ký hướng dẫn thủ tục đăng ký trên phần mềm, kê khai thuế và kiểm tra số khung, số máy. Hiện tại, tôi đã đóng thuế, bấm số và họ hẹn chờ 2 - 3 ngày. Nói chung lực lượng công an xã hướng dẫn tận tình với dân, thủ tục được thực hiện nhanh gọn và thuận lợi”, ông Trương Văn Quốc nói.

Anh Nguyễn Minh Tuấn, nhân viên một doanh nghiệp kinh doanh ô tô tại Đắk Lắk cho biết, mỗi tháng doanh nghiệp bán ra khoảng 40–50 xe mới. Trước đây, thủ tục đăng ký và bấm biển phải nộp hồ sơ giấy tại công an tỉnh hoặc huyện, mất nhiều thời gian. Từ tháng 3 đến nay, quy trình này đã được đơn giản hóa nhờ phần mềm điện tử, liên thông với công an xã và các đại lý. Việc đăng ký xe hiện nay chỉ mất vài giờ, khách hàng nhận biển số sau 2–3 ngày, thay vì phải chờ cả tuần và chen chúc như trước.

“Bây giờ không phải cà số khung, số máy như trước đây, vì nhà máy họ đã gắn sẵn phiếu số khung, số máy trong hồ sơ xe. Khách hàng chỉ phải cung cấp thông tin cá nhân là căn cước công dân, áp định danh mức 2, để chúng tôi khai nộp thuế trước bạ và họ sẽ nhận được tin nhắn về điện thoại. Rồi họ tự đóng tiền mặt hay chuyển khoản, sau đó bấm biển tại chỗ trong điện thoại từ phần mềm. Việc bấm số, khai đóng thuế, chỉ mất 2 – 3 tiếng và sau đó hoàn thành các thủ tục thì người dân nhận sẽ biển và đăng ký qua đường bưu điện tại nhà”, anh Tuấn cho hay.

Cùng với bấm số online trên điện thoại, người dân cũng có thể bấm biển số tại trụ sở công an xã, phường ở Đắk Lắk và nhận biển số cũng như "cà-vẹt xe" tại nhà.

Thượng úy Nguyễn Tất Diệu, cán bộ phụ trách đăng ký phương tiện cơ giới đường bộ Công an xã Ea K’tur thông tin, mỗi tháng đơn vị xử lý khoảng 200 hồ sơ mô tô và 60 hồ sơ ô tô, máy xúc, máy ủi... Sau khi bỏ cấp huyện (từ 1/3), toàn bộ thủ tục cấp mới, cấp đổi, sang tên phương tiện…đều được thực hiện qua phần mềm và điện thoại thông minh. Từ ngày 1/7 vừa qua, đơn vị được tăng cường thêm ba cán bộ nên việc tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục cấp đăng ký xe đã thuận lợi hơn. Ngay cả khi phần mềm thông báo thuế gặp trục trặc, đơn vị cũng cố gắng xử lý, không để người dân phải chờ lâu. Thượng úy Diệu cho rằng, khi người dân cũng quen dần với đăng ký trực tuyến, thao tác thành thục, việc thực hiện các thủ tục cấp đăng ký phương tiện sẽ càng nhanh chóng hơn nữa.

"Xe mới hiện nay được đăng ký trực tuyến toàn trình. Khi mua xe tại cửa hàng, người dân thực hiện nộp thuế online trên điện thoại; cơ quan công an sẽ tiếp nhận hồ sơ, xử lý và gửi lại kết quả. Người dân chỉ cần chờ và nhận đăng ký tại nhà. Đối với xe cũ, xe sang tên, mua bán lại hoặc thay đổi kết cấu, người dân phải mang hồ sơ và xe đến để chúng tôi kiểm tra thực tế xe. Nếu xe không bị đục số khung, số máy, màu sơn không thay đổi so với hồ sơ gốc thì sẽ được duyệt và hướng dẫn làm thủ tục đăng ký như xe mới”, Thượng úy Nguyễn Tất Diệu thông tin.

Sau 10 ngày sáp nhập tỉnh, Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận thêm 256 ô tô và 87 mô tô được đăng ký. Dù lượng phương tiện đăng ký ngày càng tăng, nhân lực chưa đủ, và phần mềm đôi lúc gặp trục trặc, nhưng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm phục vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn duy trì hiệu quả công tác đăng ký phương tiện. Những đổi mới trong chuyển đổi số không chỉ rút ngắn thời gian, giảm chi phí đi lại, mà còn thể hiện rõ tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”.